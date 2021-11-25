AK Parti’den Kemal Kılıçdaroğlu’na zor soru: CHP’nin 14. katında oturup gündemi belirleyen kim? Öztürk Yılmaz işaret etmişti

"CHP DIŞARIDAN YÖNETİLİYOR"

Yılmaz sözlerinin devamında, CHP'nin dışarıdan yönetildiğini belirterek, "İttifaklar nasıl oluştu? Atatürkçü bir parti, HDP ile anayasa çalışması yapıyor. Atatürk'ün felsefesinde birleştirme var diğerinde federal bir yapıyla ayrıştırmak var. Nasıl oluyor ki, milliyetçi olduğunu iddia eden bir parti de (İYİ Parti) üçüncü bir parti oluyor. Bunları kim bir araya getiriyor? İşte dışarısı getiriyor. Dış destekli kukla muhalefet diye boşuna demiyorum." ifadelerini kullandı.