Bursa Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş: Kıtlık varmış gibi zam yapanlar var
Son günlerde şeker fiyatlarında fahiş bir artış söz konusu. Ortada 'Türkiye'de şeker yok' iddiaları da konuşuluyor. Şekerde fiyat neden artıyor? Şeker mi yok? Bursa'da bulunan A Haber muhabiri Hasan Özdemir’in konuğu olan Bursa Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş önemli değerlendirmelerde bulundu.
Sadi Aktaş'ın canlı yayında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:
"Biz şeker pancarı noktasında ülke nüfusunu aşıyoruz ve ihracat yapıyoruz. Şu anda Yenişehir'de tarım arazilerinin olduğu üretim yerlerindeyiz. Şeker fiyatlarının bu kadar yüksek gösterilmesinden oldukça rahatsızız.
Şeker pancarı bu kadar yüksek fiyatlara satılmıyor. Birileri bunun üzerinden oyun oynuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ekonomik savaş ilan ettik' diyor bunun için birlik olmak zorundayız.
Türk çiftçisinin üretmiş olduğu şeker pancarından üretilen şeker depolarımızda hazır. 2021 yılında fabrikalarımız tam kapasite olarak üretimlerine devam ediyor. Böyle bir üretim sıkıntısı yok. Bu oyunu oynayanlar yanlış yapıyorlar.
Çiftçilerimiz üretimden oldukça memnun. Rekolte güzel ve biz açıklanan alımlardan memnunuz. Biz tarımcılar olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tam destek veriyoruz. Biz ülkemizin yanındayız. Korona zamanında da üretime devam ettik şimdi de üretime devam ediyoruz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bu zeka testi sosyal medyayı sallıyor! Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz?
- MasterChef Türkiye'de eleme potasına giden Görkem Demiral'ın ablası bakın kim çıktı! O da yarışmaları teker teker gezmiş
- Öğretmenler Günü nasıl ortaya çıktı, neden kutlanır? Öğretmenler Günü ilk kez ne zaman kutlandı?
- Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Yasaklar, kısıtlamalar geri gelecek mi? İşte son açıklamalar...
- En güzel bilinmeyen, duyulmamış Öğretmenler Günü kutlama mesajları! Happy Teachers Day kutlama görselleri...
- 24 Kasım Öğretmenler Günü ablaya, abiye en farklı kutlama mesajları... Öğretmenler Günü eşe, sevgiliye, anneye, babaya duygusal mesajlar!
- 24 Kasım Öğretmenler Günü Atatürk sözleri... Atatürk'ün hiç bilinmeyen, duyulmamış Öğretmenler Günü sözleri!
- Öğretmenler Günü en güzel hediyesi ne olabilir? Öğretmenler Günü kadın, erkek öğretmene hediye önerileri!
- Benzin, LPG, motorin yeni fiyatları ne kadar, belli oldu mu? Benzin fiyatlarına zam geldi mi, var mı? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...
- Kredi kartı borcu olanlar dikkat! O süreye dikkat, hemen kontrol edin! Asgari tutar, akdi faiz günlük...
- Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, ne anlama geliyor? Öğretmenlik Meslek Kanunu kimleri kapsayacak, neler getirecek?
- Emekliye seyyanen zam! Hazırlıklarda son aşamaya gelindi! Asgari ücret, 3600 ek gösterge ve EYT...