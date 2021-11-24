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Bursa Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş: Kıtlık varmış gibi zam yapanlar var

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 24.11.2021 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021
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Bursa Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş: Kıtlık varmış gibi zam yapanlar var

Son günlerde şeker fiyatlarında fahiş bir artış söz konusu. Ortada 'Türkiye'de şeker yok' iddiaları da konuşuluyor. Şekerde fiyat neden artıyor? Şeker mi yok? Bursa'da bulunan A Haber muhabiri Hasan Özdemir’in konuğu olan Bursa Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sadi Aktaş'ın canlı yayında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:

"Biz şeker pancarı noktasında ülke nüfusunu aşıyoruz ve ihracat yapıyoruz. Şu anda Yenişehir'de tarım arazilerinin olduğu üretim yerlerindeyiz. Şeker fiyatlarının bu kadar yüksek gösterilmesinden oldukça rahatsızız.

Şeker pancarı bu kadar yüksek fiyatlara satılmıyor. Birileri bunun üzerinden oyun oynuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ekonomik savaş ilan ettik' diyor bunun için birlik olmak zorundayız.

Türk çiftçisinin üretmiş olduğu şeker pancarından üretilen şeker depolarımızda hazır. 2021 yılında fabrikalarımız tam kapasite olarak üretimlerine devam ediyor. Böyle bir üretim sıkıntısı yok. Bu oyunu oynayanlar yanlış yapıyorlar.

Çiftçilerimiz üretimden oldukça memnun. Rekolte güzel ve biz açıklanan alımlardan memnunuz. Biz tarımcılar olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tam destek veriyoruz. Biz ülkemizin yanındayız. Korona zamanında da üretime devam ettik şimdi de üretime devam ediyoruz."

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