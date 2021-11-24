Bursa Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş: Kıtlık varmış gibi zam yapanlar var

Sadi Aktaş'ın canlı yayında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:

"Biz şeker pancarı noktasında ülke nüfusunu aşıyoruz ve ihracat yapıyoruz. Şu anda Yenişehir'de tarım arazilerinin olduğu üretim yerlerindeyiz. Şeker fiyatlarının bu kadar yüksek gösterilmesinden oldukça rahatsızız.