İşte 2022 asgari ücreti tahmini! 4000 Türk lirası olabilir! Asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücreti? EYT çıkacak mı?
Asgari ücrete yönelik tahminlere her geçen gün br yenisi eklenirken, konuya ilişkin Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Güngör asgari ücret için beklenen rakamı açıklarken EYT'ye ilişkin tahminini de paylaştı. Peki 2022 asgari ücreti ne kadar olacak? EYT çıkacak mı? Asgari ücret zammı...
Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör A Haber'e özel yaptığı açıklamalarda asgari ücretten EYT'lilere kadar çok sayıda önemli konuya değindi.
BEKLENTİLER 3500-4000 TL ARASINDA
Beklentiler 3500-4000 TL arasında. Hükümetin de bu yönde bir tavrı var. Geçen sene yüzde 21.56'lık bir artış vardı. Buna göre hesaplayınca aşağı yukarı yüzde 30-35 bir zam bekleniyor.
BÜYÜK BİR BEKLENTİ OLUŞTU
Vatandaşın tahminlerinin gerçeklik payı yüksek. Vatandaşı enflasyonun altında ezdirmemek için büyük bir beklenti oluştu. İş verenlerde bunu kabul etti.
ASGARİ ÜCRETTEN AZ VERGİ Mİ ALINACAK?
Çalışma Bakanı dün asgari ücretlerden alınan verginin azalacağını söyledi. Bunların hepsi hesap kitap işleri. Normalde bu tartışmalar aralık ayında olurdu. Bu söylemler de doğal olarak erken başladı.
DEVLETTEN FEDEKARLIK BEKLİYORLAR
İşveren devletten biraz fedekarlık bekliyor. Prim desteğinin arttırılmasını istiyor. Asgari ücretin şu anki seviyede kalması düşünülemez. Bu rakamın artırılmasına ben de hem fikirim.
MALİYETİ 5.950 TL
İşveren açısından bakarsak asgari ücret 4.000 TL olursa işverene maliyeti 5.950 TL olacak. Burada ideal çözüm verginin azaltılması. Fiyatların artmasıyla enflasyonun artma durumu her yerde var.
EYT ÇIKACAK MI?
EYT bir hukuksuzluktur. 99 öncesindeki bir grup insan mağdur edildi. Geriye dönük olması büyük bir hukuksuzluk. EYT hakkında bir çalışma yapılıyor. İlk etapta 700 bin kişinin olduğu söyleniyor. Hükümet şu an maliyeti tartışıyor.
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