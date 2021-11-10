İşte 2022 asgari ücreti tahmini! 4000 Türk lirası olabilir! Asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücreti? EYT çıkacak mı?

ASGARİ ÜCRETTEN AZ VERGİ Mİ ALINACAK?

Çalışma Bakanı dün asgari ücretlerden alınan verginin azalacağını söyledi. Bunların hepsi hesap kitap işleri. Normalde bu tartışmalar aralık ayında olurdu. Bu söylemler de doğal olarak erken başladı.

DEVLETTEN FEDEKARLIK BEKLİYORLAR

İşveren devletten biraz fedekarlık bekliyor. Prim desteğinin arttırılmasını istiyor. Asgari ücretin şu anki seviyede kalması düşünülemez. Bu rakamın artırılmasına ben de hem fikirim.