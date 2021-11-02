Asgari ücret minimum 3800 TL! Yüzde 35-40 arasında zam! Ekonomi Yazarı Dilek Güngör A Haber'e açıkladı... İşte 2022 asgari ücreti
A Haber ekranlarında açıklamalarda bulunan Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör milyonların merakla beklediği asgari ücrete ilişkin tahminini açıkladı. Güngör yaptığı açıklamada hükümetin yoğun bir tempo içinde asgari ücret konusunda çalıştığını belirtirken, asgari ücret olarak yüzde 35-40 arasında bir zam beklendiğini ifade etti. Peki 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret tahminleri? Asgari ücret 3500 TL'yi geçecek mi?
Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör EYT'den belirlenecek yeni asgari ücrete kadar çok sayıda önemli konu hakkında A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
MAĞDURİYETLER YAŞANDI
Emeklilikte yaşa takılanlarda bir takım mağduriyetler oluştu. 38 yaşında emeklilik gibi şeyler ortalama ömrün 60 yaş olduğu dönemlerde kabul edilebilir.
HÜKÜMET ÜZERİNE ÇALIŞIYOR
EYT'lilerin durumunun düzeltilmesi hukuksuzluğun giderilmesi anlamına geliyor. Hükümet bununla ilgili çalışıyor. Bir takım formüller var. Maliyet hesabı var.
AYLIK MALİYETİ 2 MİLYAR LİRA
Aylık maliyetin 2 milyar lira olduğu belirtiliyor. Bunların hepsi masaya yatırılıyor. 6 milyon kişi EYT'i bekliyor. Hepsi hükümetin masasında.
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ
Almanya ve Finlandiya gibi ülkelerdeki modeller inceleniyor. AK Parti'nin vekillerinin olduğu bir toplantı da yapıldı. Başkan Erdoğan talimatını da verdi. Bu mağduriyet giderilebilir.
YÜZDE 35-40 ARASINDA BİR RAKAM BEKLENİYOR
Asgari ücret dolar kuruna vurduğunuzda 80-90 dolarlık bir erime var. Herkesin söylediği gibi 45 yılın en yüksek zammı bekleniyor. Yüzde olarak yüzde 35-40 gibi bir orandan bahsediliyor.
ENFLASYON DÜNYADA KALICI OLABİLİR
Küresel anlamdaki enflasyon ve farklı etkenler var. Enflasyon küresel anlamda kalıcı olabilir. Bir süre daha yüksek görmeye devam edeceğiz. Bu hükümet tarafından kabul ediliyor.
HÜKÜMET İŞ VERENE DESTEK OLACAK
Hükümetin de prim anlamında iş verene de destek olmasını bekliyorum.
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