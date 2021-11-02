Asgari ücret minimum 3800 TL! Yüzde 35-40 arasında zam! Ekonomi Yazarı Dilek Güngör A Haber’e açıkladı... İşte 2022 asgari ücreti

YÜZDE 35-40 ARASINDA BİR RAKAM BEKLENİYOR

Asgari ücret dolar kuruna vurduğunuzda 80-90 dolarlık bir erime var. Herkesin söylediği gibi 45 yılın en yüksek zammı bekleniyor. Yüzde olarak yüzde 35-40 gibi bir orandan bahsediliyor.