İstanbullulara A Haber canlı yayınında çağrı! Faturanıza ödediğiniz paranın yüzde 20’sini geri isteyin

"İBB'Yİ BİR KOALİSYON YÖNETİYOR"

"İBB'ye engel diye bir şey söz konusu değil" diyen Göksu, "İBB'yi bir koalisyon yönetiyor, farklı birimleri, farklı partilerin temsilcileri yönetiyor. Böyle olunca da ortaya bir senfoni değil kakofoni çıkıyor." dedi.