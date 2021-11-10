10 Kasım 2021, Çarşamba
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Asgari ücret 4000 TL'yi görebilir! Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücrete yönelik tahminlere her geçen gün br yenisi eklenirken, konuya ilişkin Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Güngör asgari ücret için beklenen rakamı açıklarken EYT'ye ilişkin tahminini de paylaştı. Peki 2022 asgari ücreti ne kadar olacak? EYT çıkacak mı? Asgari ücret zammı...