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Türkiye sınırında ABD-Yunan iş birliği! ABD’nin Dedeağaç’a sevkiyatı sürüyor mu?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 06.11.2021 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021
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Türkiye sınırında ABD-Yunan iş birliği! ABD’nin Dedeağaç’a sevkiyatı sürüyor mu?

ABD’nin Yunanistan ile iş birliği kapsamında Dedeağaç'a yaptığı askeri sevkiyatlar, Washington-Ankara hattında gerilime neden olan sebeplerin başında geliyor. Peki bölgede yüksek gerilime yol açan o sevkiyatlar devam ediyor mu? Gelişmeleri A Haber muhabiri Sevda Dükkancı aktardı.

Sevda Dükkancı'nın canlı yayında anlattıkları:

"Şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte bir sevkiyatın kasım ayında gelmesi bekleniyor. Bölgede hararet ve yoğunluk başladı. Bu ay sonunda Türklerin yaşadığı İskeçe'de askeri tatbikat düzenlendi Amerikan ve Yunan tanklarının katılımıyla.

Buradaki askeri araçlar Romanya üzerinden buraya getirildi. Şimdi ise Dedeağaç'ta yüzlerce Amerikan helikopterini ve savaş araçlarını karşılamak üzere yeni kışlalar yapılıyor ve helikopter sahaları yapılıyor.

Bu durum diplomatik tartışmalara da yol açtı. ABD tarafından yapılan açıklamada ise amaçlarının sadece Yunanistan'ın ordu olarak yeteneklerini geliştirmek olduklarını belirttiler.

Yapılan açıklamada ABD'nin Dedeağaç'taki planlarının Türkiye için tehdit oluşturmadığı belirtildi. Fakat Batı Trakya'daki Türkler duruma böyle bakmıyor. ABD'nin bu kadar yakın bir mesafede yakın faaliyetler gösteriyor."

Dedeağaç’a sevkiyat sürüyor mu? DEDEAĞAÇ'A SEVKİYAT SÜRÜYOR MU?
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ABD Yunanistan’a neden sevkiyat yapıyor? ABD YUNANİSTAN'A NEDEN SEVKİYAT YAPIYOR?

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