07 Kasım 2021, Pazar
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İYİ Partili Lütfü Türkkan şehit yakınına küfretti! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Bingöl'de terör örgütü PKK'nın 14 yaşında katlettiği İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a başta siyasiler olmak üzere her kesimden tepki yağdı. Türkkan önce inkar sonra itiraf etti. Özür mesajı yayınladı, ama küfrettiği şehit yakınını unuttu. Türkiye’nin tepkisini çeken olayla ilgili A Haber canlı yayınına katılan Şehit Aileleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık önemli değerlendirmelerde bulundu.