AK Parti'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyine ziyaret | Şehit ağabeyi yaşadıklarını anlattı
Son dakika haberi... Bingöl'de İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın ağza alınmayacak edep dışı küfürlerine muhatap olan Tahir Gümren'i AK Parti Bingöl İl Başkanı Haşim Sağlar ziyaret etti. Şehit ağabeyi görüşmede Lütfü Türkkan ile yaşadıklarıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.
Görüşmede AK Parti Bingöl İl Başkanı Haşim Sağlar, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın iğrenç küfürlerine maruz kalan Tahir Gümren isimli şehit yakınının yanında olduklarını iletti.
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Metin Bulut da " Bugün Bingöl'de İyi Parti milletvekili Lütfü Türkkan'ın ağza alınmayacak, edepsizce küfürlerine muhatap olan vatandaşımızı AK Parti Bingöl İl Başkanımız @hsaglar ve arkadaşlarımız ziyaret ederek bu ahlaksıza ve ahlaksızlığa karşı yanında olduğumuzu ilettiler." dedi.
Bingöl'de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren, "Evet gerçekten bana hakaret, küfürler eden aynı o şahıs, alttan da bana tekme vurdu" dedi.
ŞEHİT AĞABEYİ O ANLARI ANLATTI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir takım inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Bingöl'e geldi. Akşener'in gelmesiyle birlikte bir şehit ağabeyi Tahir Gümren, "Bu kadın beni mahkemeye verdi, ben ceza almışım. Şu an cezaevine gireceğim" diye tepki gösterdi. Daha sonra güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştıran Gürmen'in yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, küfür ve hakaret etti.
''LÜTFÜ BEYE SORUN 'ONUN KARDEŞİ PARÇALANMIŞ MI?''
Yaşanan olayın ardından Gümren, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gümren, "Galiba yaşadığımız herhalde fotomontajdır veyahut ben rüşvet mi almışım, biri beni mi göndermiş onu ben anlayamadım. Biz onlar gibi değiliz. Onlar gibi paralarımız yok. Kimse bizi göndersin de bunu yapsın da ben onu bilmiyorum. 1997'den bu yana yaşayan bir acı var. Parçalanmış bir kardeş canı var. Hele o Lütfü beye sorun, onun kardeşi parçalandı mı, çuvallarla topladılar mı? Onu bir öğrensin önce. O Meral hanıma da şunu söyleyin, sizin de bir kardeşiniz böyle parçalansaydı, sen toplasaydın galiba bunu yapmazdınız. Meclise giderken başka, Şırnak'a giderken başka, Hakkari'ye giderken başka. Eğer orası Kürdistan burası Kürdistan'sa, nerede yaşadığımızı da ben bilmiyorum" dedi.
"TERÖRLE OTURUP KALKAN İNSANLARSINIZ"
Yıllardır içinde olan bir acının olduğunu aktaran Gümren, "Benim yıllarca içimde olan bir acıydı. Bingöl'e gelecek diye duydum. Emindim ki yanına gidip bir şey diyeceğim ya da bir dilekçe vereceğim, ancak buna kimse izin vermeyecekti emindim. Ben de ne yaptım, sesim de gürdü en iyisi bağırarak bir şey söyleyeyim ve söyledim de. Çünkü niye sen Hakkari'ye giderken farklısın, İstanbul'a giderken farklısın, İzmir'e giderken farklısın. Terörle oturup kalkan insanlarsınız. Ama bir de utanmadan bizden oy isterseniz, onu anlamadım. Eğer şerefin, namusun, haysiyetin varsa özellikle o milletvekili diyen kişi beni temsil eden sözde varsa erkek gibi çıksın desin vallahi ben bu adama hakaret ettim, ben çıkıp bütün Türkiye'den özür dilerim. Kulağıma söylediği o çirkin söz benim dilim varmıyor. Zaten biz deriz ya namus için yaşarız, belki ben haykırdım, belki benim yanımda bir hasta adam söylerdi ama söz söylenmez. Namus için yaşıyoruz, o sözü bana diyemez" şeklinde konuştu.
"DİZLERİYLE BANA VURDU, HALA YARASI VAR"
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan hakkında şikayetçi olduğunu belirten Gümren, "Evet gerçekten bana hakaret, küfürler eden aynı o şahıs alttan da bana tekme vurdu. Dizleriyle bana vurdu, hala yarası var. Bunları çektim hepsi rapordadır. Ve bana bu hareketi eden şahıs bir de utanmadan, uslanmadan gidip diyor ki bunlar yalandır. Senin gibi bir insan olsa ne yazar, olmasa ne yazar. Sen hangi yüzle insanların karşısına çıkıp da oy isteyeceksin ve senin başkanın hangi yüzle bu teröre destek vererek oy isteyecek onu da bilmiyorum. Hepinizi Allah'a bırakıyorum. Hani diyorlar ya biz Türk adaletine güvenmiyorduk, peki güvenmiyorlarsa ben Türk adaletine güveniyorum. Ben alt tabanda bir vatandaşım, siz ise milletvekilisiniz, bakansınız. Ben sırtımı şehit aileleri derneğine dayadım, benim hiç kimsem yok. Allah'ım var. Kendi ayağımla gittim suç duyurusunda bulundum, biraz önce de gittim tespit ettim. Aynı şahıs kimdir, hepsini de biliyorum. Hepsini de Allah'a havale ediyorum, Türk adaletine havale ediyorum" dedi.
"TÜRKİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE KÜRDİSTAN DİYE BİR YERDE YOKTUR"
Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen de Lütfü Türkkan'ı istifaya çağırdı. Sözen, "Biz oraya siyasi amaçla gelmiyoruz. Biz sizin HDP ile ilgili söylediğiniz söylemlerden duyduğumuz rahatsızlığı dile getiriyoruz. Ne Siirt ne Bingöl ne de Türkiye'nin herhangi bir başka yeri Kürdistan diye bir bölge ülkemizde yoktur. Türkiye sınırları içerisinde Kürdistan diye bir yerde yoktur. Arkadaşımız bunu ifade etmiş. Lütfü Türkan özrü kabahatinden büyük, bu arkadaşımıza ağza alınmayacak küfründen dolayı öncelikle Türkiye'deki bütün şehit ailelerinden, gazilerimizden ve Bingöl halkından özür dilemelidir. Bu küfür bugün sadece burada bu kardeşimiz nezdinde yapılmamıştır, Türkiye'deki bütün şehit ailelerimize, gazilerimize ve Bingöl halkına yapılmıştır. Biz sağa bakmadan, sola bakmadan lam cim bakmadan Lütfü Türkan'ın biran önce bu akşam siyaseten istifa etmesi lazım, siyasi sahneden çekilmesi lazım ve çıkıp evet ben bu kardeşimize haddimi ve maksadımı aşarak küfür ettim, özür diliyorum demesi lazım. Aksi takdirde bu olay siyasetin üstünde bir olaydır" ifadelerine yer verdi.
Şehit ağabeyi olan Tahir Gümren'in kardeşi İsa Gümren'in 1997 yılında Bingöl merkeze bağlı Gözer yaylasında çobanlık yaparken terör örgütü PKK'nın havan saldırısında şehit düştüğü öğrenildi.
TÜRKKAN'DAN ŞEHİT YAKININA KÜFÜR
Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, bir süre dinlediği bu kişiye küfretti. Ortaya çıkan görüntülerde Türkkan'ın vatandaşa "Senin bacını s..." dediği görülüyor.
Polis ekiplerine Türkkan'ın kendisine küfrettiğini söyleyen tepkili vatandaş, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.
Türkkan'ın bu ağır hakareti bugünün ana gündem maddesi olurken, sosyal medyada da konuyla ilgili olarak birçok paylaşım yapıldı ve Türkkan'a tepki gösterildi.
AK PARTİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: BU ASLA AFFEDİLMEYECEK BİR ÇİRKİNLİKTİR
Sosyal medyadan açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gazi Meclis'imizin üyesi bir milletvekilinin bir şehit ailesine hakaret etmesini ve küfretmesini şiddetle kınıyoruz. Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir. Aziz şehitlerimizin emanetlerine hürmetsizlik edenler milletimize ve tüm değerlerimize saygısızlık ediyorlar." dedi.
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