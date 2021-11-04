Kılıçdaroğlu’na 15 Temmuz tepkisi: Olan biteni kahvesini yudumlayarak izledi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''15 Temmuz'da birlikte mücadele ettik'' açıklamasına o gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde darbeye direnen AK Parti ve MHP'li milletvekillerinden tepki geldi. Kılıçdaroğlu, yalancılıkla suçlandı, ''Kontrollü darbe" söylemi hatırlatıldı. İşte vekillerin açıklamaları…
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "15 Temmuz'da birlikte mücadele ettik." açıklamasına Cumhur İttifakı ses yükseltti.
MHP Milletvekili Erkan Akçay, "Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP hiçbir zaman FETÖ ile mücadeleye destek vermemiştir aksine FETÖ ile mücadeleye karşı çıkmıştır. Daha evvel darbe olursa tankların üstüne ilk ben çıkarım diyen Kılıçdaroğlu tankların arasından adeta sıvışarak VIP salonuna giriyor. Beş altı dakika sonra da tanklar oradan ayrılıyor. Bakırköy Belediye Başkanının evine sığınıyor. TV karşısına geçip keyif kahvesini yudumlayarak Türkiye'de olan bitenleri izlemekle yetiniyor." dedi.
Mecliste darbeye direnen milletvekilleri, ana muhalefet liderine tepki gösterdi.
AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, "Adeta kahve yudumlarken bir film izliyor edasında darbeyi izliyordu. Ondan sonra da çıkacaksınız diyeceksiniz. Utanmadan sıkılmadan 'Darbeye karşı beraber mücadele verdik' diyeceksin akabinde yeni kapıya zaruri geleceksin diğer taraftan '15 Temmuz tiyatro' diyeceksin 20 Temmuz asıl darbe diyeceksin. Yalan söylemenin utanmadan sıkılmadan bunları milletin gözünün içine bakarak söylemenin bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.
Ana muhalefet liderine ''Kontrollü darbe" söylemi hatırlatıldı. FETÖ'cüleri savunmakla suçlandı.
MHP Milletvekili Erkan Akçay, "Asıl darbe 15 Temmuz değil 20 Temmuz diyerek FETÖ'nün yanında yer aldı. 'Efendim 15 Temmuz bir tiyatrodur. Kontorllü bir darbedir' dedi. Yaptığı değişik mitinglerde FETÖ'cülerin isimlerini anons ederek meydanlarda alkışlattırdı. KHK ile ihraç edilen FETÖ'cüleri CHP iktidarında hepsini göreve başlatacağını deklare eden bir kişi ve partidir CHP." diye konuştu.
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