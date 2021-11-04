Kılıçdaroğlu’na 15 Temmuz tepkisi: Olan biteni kahvesini yudumlayarak izledi

MHP Milletvekili Erkan Akçay, "Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP hiçbir zaman FETÖ ile mücadeleye destek vermemiştir aksine FETÖ ile mücadeleye karşı çıkmıştır. Daha evvel darbe olursa tankların üstüne ilk ben çıkarım diyen Kılıçdaroğlu tankların arasından adeta sıvışarak VIP salonuna giriyor. Beş altı dakika sonra da tanklar oradan ayrılıyor. Bakırköy Belediye Başkanının evine sığınıyor. TV karşısına geçip keyif kahvesini yudumlayarak Türkiye'de olan bitenleri izlemekle yetiniyor." dedi.