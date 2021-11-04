İnternetten sahte ilaç satışında artış! Satın alanlar aman dikkat

Doç. Dr. Ela Keskin'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"İnternette müthiş bir bilgi kirliliği var aynı zaman bir de ulaşılabilirlik var. Çok fazla site, çok fazla reklam ve elinizi attığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Ama bu çok büyük bir tehlikeyi beraberinde getiriyor.