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İnternetten sahte ilaç satışında artış! Satın alanlar aman dikkat

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 04.11.2021 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021
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İnternetten sahte ilaç satışında artış! Satın alanlar aman dikkat

İnternetten sahte ilaç satışında ciddi artış yaşanıyor. Bu durum sağlığı da tehdit ediyor. Uzmanlar bu konuda vatandaşları uyarıyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik’in konuğu olan Metabolizma ve Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Ela Keskin değerlendirdi.

Doç. Dr. Ela Keskin'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"İnternette müthiş bir bilgi kirliliği var aynı zaman bir de ulaşılabilirlik var. Çok fazla site, çok fazla reklam ve elinizi attığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Ama bu çok büyük bir tehlikeyi beraberinde getiriyor.

Kontrolsüz bir üretim, kontrolsüz bir satış ve internette artık her şeyi bulabiliyorlar. Bunlar çok tehlikeli çünkü buralardan alınan bir ürünün garantisi olup olmadığını bilmiyorsunuz. Gerekli denetimlerin yapılıp yapılmadığını bilmiyorsunuz, hangi firmanın ürettiğini bilmiyorsunuz.

Ve bunların pek çoğu ilaç bile olmuyor. Bir takım kimyasalların bir araya getirilerek yapıldığı maddeler oluyor. Bunları kesinlikle kullanmamak lazım. Hekimin tavsiye etmediği ilaçları kesinlikle almamak lazım.

Bunların hepsi kimyasal maddeden yapılıyor. İçine neyin konulduğu belli olmadığı için çok büyük zehirlenmelere, karaciğer ve böbrek hasarına neden olabilir. Bu yüzden ilaç kullanımına dikkat etmelisiniz."

Satın alanlar aman dikkat SATIN ALANLAR AMAN DİKKAT
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