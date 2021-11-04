Avrupa’da enerji krizi, Türkiye’de müjde! Doğal gazla ilgili yeni müjde nedir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'deki doğal gaz keşfine ilişkin yeni bir gelişmenin sinyalini verdi. Başkan Erdoğan, "Şimdi Karadeniz'de doğal gaz olayıyla ilgili attığımız adımı neticelendirdiğimiz anda, doğal gazı çıkarmaya başladığımız anda inşallah müjdeyi vereceğim." ifadelerini kullandı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den de "Cumhurbaşkanı'nın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak" açıklaması geldi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener değerlendirdi.

Prof. Dr. Şenay Yalçın'ın öne çıkan ifadeleri:

"Şimdi bilindiği üzere Türkiye özellikle enerji bağımlılığı açısından hidrokarbon kaynakları açısından dışarıya ciddi manada bağımlı olan bir ülke. Halbuki siyasi bağımsızlık ve milli bağımsızlık için enerji de bağımsızlık olmazsa olmazlardan biridir. Türkiye enerji politikaları üzerine son 6-7 senedir ciddi manada çalışmalar yapıyor.

Yerli ve milli enerji kaynakların devreye alınması noktasından bir yere geldi. Ve şu anda yenilebilir kaynakların kurulu güçteki oranı da yüzde 50'yi geçti. Ancak tüm Avrupa'da olduğu gibi bulunduğumuz coğrafyada da iklim koşulları bazı zorlamalar yapıyor. Kuraklık dolayısıyla hidro elektrik santrallerinde su seviyesi istenen noktaya gelmedi. Türkiye geçen seneye göre yüzde 20'de fazla doğal gaz ithal edecek.

İşte bu ithallerden kurtulabilmek için Türkiye çalışmalarını yaptı ve son 1,5 yıl içerisinde Batı Karadeniz'de çok önemli keşiflere imza attı. Bu da birçok dengeyi bozacak. Bu gazın çıkarılması ile ilgili Türkiye bir irade ortaya koydu ve 2023 yılında sisteme alınması için çalışmalara hız verdi. 2023 yılında günde 10 milyon metreküp doğal gazın sisteme aktarılması ve yılda 5 milyar metreküplük gazın sisteme aktarılması hedefleniyor. Bu konuda ciddi çalışmalar yapılıyor ve bu başarı sağlanacak.

Burada sisteme yansımasından maliyeti düşürecek ve vatandaşın cebine yansıyacak. 150 dolar olan bin metreküp doğalgazın fiyatı şu anda bin doların üstüne çıktı. Petrol 40 doların altıdayken 85 doların üstüne çıktı. İşte bu yüzden Türkiye yerli gazın sisteme girmesini istiyor. İşte bu gazı almak yerine 100 doların altına bir maliyet ile karşılaşacağız.

Bunun da ötesinde Batı Karadeniz yeni keşiflere gebe. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği muhtemelen bunlar arasında olacak. Bölge 1 trilyon metreküp doğal gaza sahip olduğunu konuşuyorduk. Eğer o rezervler eğer açıklanırsa yeni buluşlar devreye girerse o zaman Türkiye enerjisinin belki de yüzde 50'sini yerli kaynaklardan alacak.

NE ŞEKİLDE VATANDAŞIN CEBİNE YANSIYACAK?

Şu anda nüfusun yüzde 80'den fazlası doğal gaza erişebilir durumda Türkiye'de bu daha da artırılacak. Yani kullanılan Türkiye'deki doğal gazın çok önemli bir bölümü direkt olarak konutlardaki ısınma ile ilgili kullanılıyor. Bir başka yine önemli bölümü de elektrik santrallerinde doğal gaz çevrim santrallerinde kullanılıyor. Nereden bakarsanız bakın vatandaşı direkt ilgilendiriyor."

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener:

"Aslında bu çok uzun bir süreçten geçildikten sonra bu aşamaya geldi. Türkiye son 7-8 yıldan beri çok ciddi anlamda bu enerji ile ilgili konularda gerçekten zorlu çalışmalar yaptı. Çünkü hatırlarsanız 5-10 yıl öncesinde Türkiye'de üretilen elektriğin dahil yüzde 50'lik kısmı aşağı yukarı doğal gazdan sağlanıyordu. Türkiye ciddi anlamda enerji çeşitlendirmesine gitti.

Enerji altyapısını değiştirecek köklü reformları yapıyor. Bu süreçle paralel olmak üzere bu yatakların özellikle yeni keşfedilen yatakları son 5 yıldan beri çok yoğun bir arama faaliyetinden sonra nihayet bu Temmuz ayında Filyos'taki lojistik üs olması anlamında Karadeniz'den çıkan doğal gazı tüm Türkiye'ye hatta buradan da Avrupa'ya sevk edecek şekilde bir altyapı oluşturuluyor.

Uzun süreden beri yapılan çalışmaların meyveleri yeni yeni alınmaya başlandı. Bundan sonraki süreçte de muhtemelen yeni keşiflerle de biz tanışacağız. Bu faaliyetler Karadeniz'de hız kesmeden devam ediyor."