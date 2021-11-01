Fotokapana takılan 4 terörist etkisiz hale getirildi! Abdullah Ağar: Bir ilk yaşandı, önemli bir fonksiyon

Bundan sonra terör örgütü PKK buna karşı tedbirler almaya çalışacak. Bu durum onları hem tedirgin edecek hem de hareketlerin sınırlandırılmasıyla ilgili sonuçlar üretecek. Biz hep meseleyi SİHA'lar üzerinden konuşuyorduk ancak fotokapanların da çok önemli bir tespit vasıtası olarak fonksiyon üstlendikleri görünüyor. Bu anlamda teröristlerin hareket kabiliyetlerinin sınırlandırılması açısından bir caydırıcı rol üstleneceğini düşünüyorum.