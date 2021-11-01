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Fotokapana takılan 4 terörist etkisiz hale getirildi! Abdullah Ağar: Bir ilk yaşandı, önemli bir fonksiyon

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 01.11.2021 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021
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Fotokapana takılan 4 terörist etkisiz hale getirildi! Abdullah Ağar: Bir ilk yaşandı, önemli bir fonksiyon

TSK, Siirt’te yaptığı operasyon ile 4 teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler yabani hayvanlar için kurulan fotokapana yakalandı. Bu görüntülerin ardından Mehmetçik ve SİHA harekete geçerek bölgedeki teröristleri etkisizleştirdi. Bu sıcak gelişmeyi A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.

Abdullah Ağar'ın canlı yayında öne çıkan sözleri:

"Daha önce fotokapanlarla ilgili pek çok çalışma yapıldı. Bunlardan sonuçlar da alındı ama ilk defa çok net sonuçla beraber kamuoyuyla paylaşıldı. Herekol'dan bahsediyoruz. PKK'nın gizlenmek için en ideal alanlardan bir tanesi. Ama o alanlarda açıkçası oluşturulan fotokapanlar birbirine entegre olmuş farklı disiplinler üzerinden haber kaynağı gibi fonksiyon üstlendi.

4 teröristin yerini tespit etti. Ve usta bir SİHA'cı yok etti. Görüntülerin en temel özelliklerinden bir tanesi de kol düzeni yani taksit bir yürüyüş içerisindeler. Bunların hepsini aynı anda yok etmek kolay değil. Sabırla bunların toplanmasını bekledi ve son derece bir isabetli vuruşla hepsini imha etti.

Burada hem tespit hem imha son derece başarılı. Ellerine kollarına sağlık. Fotokapanlar bilindiği gibi yaban hayatı tespit etmek için oluşturulmuş bir düzen. Hayvanlardan aşağıda yer alan teröristlerin yok edilmesi son derece önemli. İşte bu anlamda iyi bir fonksiyon üstlendiler.

Bundan sonra terör örgütü PKK buna karşı tedbirler almaya çalışacak. Bu durum onları hem tedirgin edecek hem de hareketlerin sınırlandırılmasıyla ilgili sonuçlar üretecek. Biz hep meseleyi SİHA'lar üzerinden konuşuyorduk ancak fotokapanların da çok önemli bir tespit vasıtası olarak fonksiyon üstlendikleri görünüyor. Bu anlamda teröristlerin hareket kabiliyetlerinin sınırlandırılması açısından bir caydırıcı rol üstleneceğini düşünüyorum.

24 Temmuz 2016'da başlayan taarruz ruhu çerçevesinde yapılan operasyonlarda 32 binden fazla terörist yok edildi. Bu çok büyük bir rakam. Bu büyük bir başarı ve büyük bir mücadeleye karşılık geliyor ve bunların da sonuçları da oldukça stratejik. Bunlar yaşıyor olsaydı binler için büyük bir tehdit oluşturacaktı.

Türkiye'de kalan terörist sayısı şu anda 170'lere kadar düşmüş durumda. Bu muazzam bir başarıya denk geliyor. Kendimizi aldatmıyoruz, son derece rasyonel şekilde yürütüyoruz. Fırat'ın doğusundaki PKK varlığı Türkiye'nin geleceği için büyük bir tehdit oluşturuyor."

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