İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ’’Burası Kürdistan’’ diyen teröriste ağzının payını veremedi





AKŞENER'İN YÜZÜNE SÖYLEDİ: SENİN BULUNDUĞUN YER KÜRDİSTAN

Taşkesen, "Kimliğimiz inkar ediliyor, Kürdistan inkar ediliyor, biz buna karşıyız. Senin bulunduğun yer Kürdistan. Biz varız, senin bulunduğun yer de Kürdistan. Ama ne yazık ki bu Meclis'te inkar ediliyor" şeklinde haddini aşan skandal ifadeler kullandı.