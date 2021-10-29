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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ''Burası Kürdistan'' diyen teröriste ağzının payını veremedi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.10.2021
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ’’Burası Kürdistan’’ diyen teröriste ağzının payını veremedi

Meral Akşener'in Siirt ziyareti esnasında skandal bir diyalog yaşandı. Cemil Taşkesen isimli esnaf görünümlü bölücü, Akşener'e '' "Kürdistan inkar ediliyor, biz buna karşıyız. Senin bulunduğun yer Kürdistan" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener esnaf görünümlü provokatöre, 'Burası Türkiye' diyemezken, bölücü provokatör karşısında pasif kalması ''İttifak ortağı HDP'yi kızdırmamak için yaptı'' yorumlarına sebep oldu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Siirt'te esnaf ziyaretinde bulundu, partililerle bir araya geldi. Akşener'in ziyareti kapsamında uğradığı bir dükkanda skandal bir olay yaşandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ’’Burası Kürdistan’’ diyen teröriste ağzının payını veremedi İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER ''BURASI KÜRDİSTAN'' DİYEN TERÖRİSTE AĞZININ PAYINI VEREMEDİ

Cemil Taşkesen isimli esnaf görünümlü provokatör alenen bölücülük çağrısı yaparak Kürdistan naraları attı.



AKŞENER'İN YÜZÜNE SÖYLEDİ: SENİN BULUNDUĞUN YER KÜRDİSTAN
Taşkesen, "Kimliğimiz inkar ediliyor, Kürdistan inkar ediliyor, biz buna karşıyız. Senin bulunduğun yer Kürdistan. Biz varız, senin bulunduğun yer de Kürdistan. Ama ne yazık ki bu Meclis'te inkar ediliyor" şeklinde haddini aşan skandal ifadeler kullandı.



BÖLÜCÜ PROVOKATÖRE HADDİNİ BİLDİREMEDİ
Bölücü bir ağızla konuşan esnaf görünümlü provokatöre haddini bildiremeyen, sözde milliyetçi kökenli bir partinin lideri olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sen burayı Kürdistan olarak tarifleyebilirsin başkası için de farklıdır. Bunu kabul etmem mümkün değil" ifadelerini kullanmakla yetindi.



HABİS BÖLÜCÜLER ZİLLET İTTİFAKI'NDAN YÜZ BULUYOR
Böyle habis düşüncülere sahip bölücülerin, İYİ Parti'nin Zillet İttifakı çatısı altında CHP ile birlikte terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile ortaklık yürütmesinden yüz bularak Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğine ve bütünlüğüne, Anayasa'nın ilk 3 maddesine dil uzattıkları gözler önüne serildi.

Milliyetçi olduğunu iddia edip, terör örgütünün siyasi kanadıyla ittifak ortaklığı yürüten partinin Genel Başkanı Meral Akşener, Kürdistan naraları atan bölücü Cemil Taşkesen'e gereken cevabı verememesi birçok kesimin tepkisini çekerken toplum vicdanını da yaraladı.



HDP'Yİ İNCİTMEMEK İÇİN...
Akşener'in pasifize kalarak böyle bir tutum sergilemesi ittifak ortağı "HDP'yi incitmemek için yaptı" yorumlarını da beraberinde getirdi.


Fotoğrafta: Cemil Taşkesen

"GEREKEN YAPILSIN, TUTUKLANSIN"
Akşener'in Siirt ziyaretinde "Biz varız, senin bulunduğun yer de Kürdistan. Ama ne yazık ki bu Meclis'te inkar ediliyor" ifadelerini kullanarak alenen bölücülük çağrısı yapan Cemil Taşkesen isimli provokatör ile ilgili sosyal medyada 'gereken yapılsın, tutuklansın' çağrıları da dolaşıma girdi.

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