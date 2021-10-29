İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ''Burası Kürdistan'' diyen teröriste ağzının payını veremedi
Meral Akşener'in Siirt ziyareti esnasında skandal bir diyalog yaşandı. Cemil Taşkesen isimli esnaf görünümlü bölücü, Akşener'e '' "Kürdistan inkar ediliyor, biz buna karşıyız. Senin bulunduğun yer Kürdistan" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener esnaf görünümlü provokatöre, 'Burası Türkiye' diyemezken, bölücü provokatör karşısında pasif kalması ''İttifak ortağı HDP'yi kızdırmamak için yaptı'' yorumlarına sebep oldu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Siirt'te esnaf ziyaretinde bulundu, partililerle bir araya geldi. Akşener'in ziyareti kapsamında uğradığı bir dükkanda skandal bir olay yaşandı.
Cemil Taşkesen isimli esnaf görünümlü provokatör alenen bölücülük çağrısı yaparak Kürdistan naraları attı.
AKŞENER'İN YÜZÜNE SÖYLEDİ: SENİN BULUNDUĞUN YER KÜRDİSTAN
Taşkesen, "Kimliğimiz inkar ediliyor, Kürdistan inkar ediliyor, biz buna karşıyız. Senin bulunduğun yer Kürdistan. Biz varız, senin bulunduğun yer de Kürdistan. Ama ne yazık ki bu Meclis'te inkar ediliyor" şeklinde haddini aşan skandal ifadeler kullandı.
BÖLÜCÜ PROVOKATÖRE HADDİNİ BİLDİREMEDİ
Bölücü bir ağızla konuşan esnaf görünümlü provokatöre haddini bildiremeyen, sözde milliyetçi kökenli bir partinin lideri olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sen burayı Kürdistan olarak tarifleyebilirsin başkası için de farklıdır. Bunu kabul etmem mümkün değil" ifadelerini kullanmakla yetindi.
HABİS BÖLÜCÜLER ZİLLET İTTİFAKI'NDAN YÜZ BULUYOR
Böyle habis düşüncülere sahip bölücülerin, İYİ Parti'nin Zillet İttifakı çatısı altında CHP ile birlikte terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile ortaklık yürütmesinden yüz bularak Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğine ve bütünlüğüne, Anayasa'nın ilk 3 maddesine dil uzattıkları gözler önüne serildi.
Milliyetçi olduğunu iddia edip, terör örgütünün siyasi kanadıyla ittifak ortaklığı yürüten partinin Genel Başkanı Meral Akşener, Kürdistan naraları atan bölücü Cemil Taşkesen'e gereken cevabı verememesi birçok kesimin tepkisini çekerken toplum vicdanını da yaraladı.
HDP'Yİ İNCİTMEMEK İÇİN...
Akşener'in pasifize kalarak böyle bir tutum sergilemesi ittifak ortağı "HDP'yi incitmemek için yaptı" yorumlarını da beraberinde getirdi.
Fotoğrafta: Cemil Taşkesen
"GEREKEN YAPILSIN, TUTUKLANSIN"
Akşener'in Siirt ziyaretinde "Biz varız, senin bulunduğun yer de Kürdistan. Ama ne yazık ki bu Meclis'te inkar ediliyor" ifadelerini kullanarak alenen bölücülük çağrısı yapan Cemil Taşkesen isimli provokatör ile ilgili sosyal medyada 'gereken yapılsın, tutuklansın' çağrıları da dolaşıma girdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TSK Muvazzaf Subay alımı ne zaman? Öğretmen ve Mühendis Subay başvurusu nasıl yapılır 2021?
- Liselerde ek sorumluluk sınavı nasıl olacak, kimler girecek 2021? MEB lise sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak?
- Bugün İstanbul, Ankara, İzmir'de ulaşım ücretsiz mi? 29 Ekim Cuma toplu ulaşım bedava mı? Metro, metrobüs, marmaray...
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama resimli mesajları! Hiç görülmemiş, bilinmeyen Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk resimli sözleri...
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları: Cumhuriyet Bayramı uzun, kısa, anlamlı kutlama sözleri! Cumhuriyet'in 98. yıl mesajları...
- Ucuz emeklilik için tren kaçabilir! Başvuru yapmak için elinizi çabuk tutun! Anında maaş bağlanacak...
- TFF son dakika açıkladı! Stadyumlar tam kapasite mi olacak? Tribünler tam kapasite mi oldu, ne zaman başlayacak?
- Survivor 2022 ne zaman başlayacak? Survivor 2022 kadrosu belli oldu mu? İşte o isimler...
- 31 bin 149 lira geri ödemesiz olarak yatacak! Para biriktirene bir destek de devletten! Tek şartı bulunuyor...
- Asgari ücretliye görülmemiş zam yolda! 45 yılın en büyük artışı! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
- KPSS 2022 önlisans, ortaöğretim, lisans sınavları ne zaman? 2022 KPSS sınav tarihleri açıklandı mı? İşte ÖSYM takvimi...
- Bankalardan flaş atak! Kredi faiz oranlarında değişim! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank güncel faiz oranları...