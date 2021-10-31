Kamuda başörtüsü özgürlüğünün 8. yılı! TBMM’ye başörtüyle giren vekiller A Haber’de

AK Parti Eski Milletvekili Gülay Arıcıgil Samancı: Maalesef başörtüsü daha doğrusu inancından dolayı kılık kıyafetle kamu kurumlarında çalışmak görev almak ya da üniversitelerde okumak Türkiye açısından kronik bir problem haline gelmişti. Çözümlenmesi de çok zor bir noktaya doğru ilerlemişti. 28 Şubat sürecinde özellikle kızlarımız üniversitede başörtülü bir şekilde okuyamamışlardı. Kamu kurumlarında çalışan başörtülü kadınlar maalesef görevlerine devam edememişlerdi. Bu kamburu ortadan kaldırmak ve özellikle Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir ve demokrat bir ülkedir, bu ülke içerisinde bu şekilde dini vicdan hürriyetine rağmen ve kılık kıyafeti de bu kapsamda değerlendirmek gerekiyor. Hiç yakışır bir tablo değildi. Ben buradan bir kez daha almış olduğumuz kararın arkasında durmak suretiyle bir duruş sergileyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok çok teşekkür etmek istiyorum. O zamanki o duruşuyla biz aslında daha fazla cesaret topladık kendimizde. Ülkemize yakışmayan bu davranış tamamıyla ortadan kaldırıldı.

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