Son dakika: Başkan Erdoğan ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi! İşte masadaki konular
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında görüşmeleri devam ediyor. Başkan Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem maddesi olarak F-35 ve F-16'lar var. Görüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında ABD'li bir gazetecinin "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusuna, ABD Başkanı Biden, "İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz." yanıtını verdi. Başkan Erdoğan ile Biden'ın görüşmesi 1 saat 5 dakika sürdü. Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde iki ülke ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek için ortak mekanizma kurulması konusunda mutabık kalındığı bildirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İtalya'nın Başkenti Roma'da G20 Liderler Zirvesi kapsamında temaslarını sürdürüyor.
1 SAAT 5 DAKİKA SÜRDÜ
Başkan Erdoğan'ın, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Biden ile görüşmesi sona erdi. Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile bir görüşmesi 1 saat 5 dakika sürdü.
BİDEN'DAN F-16 AÇIKLAMASI
Görüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında ABD'li bir gazetecinin "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusuna, ABD Başkanı Biden, "İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz." yanıtını verdi.
Biden'ın programına ilişkin gazetecilere açıklama yapan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Biden'ın bugün İtalya'nın başkenti Roma'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ikili görüşme yapacağını açıklamıştı.
MUTABIK KALINDI! MEKANİZMA KURULACAK
Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde iki ülke ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek için ortak mekanizma kurulması konusunda mutabık kalındığı bildirildi.
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüşmesinde, ikili ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda atılacak adımlar ele alındı.
NATO ittifakı ve stratejik ortaklık zeminine vurgu yapılan Erdoğan-Biden görüşmesinde iklim değişikliği konusunda karşılıklı atılan adımlardan duyulan memnuniyet de dile getirildi.
BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA
ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde, Türkiye ile yapıcı ilişkilerin sürdürülmesi, iş birliği alanlarının genişletilmesi ve anlaşmazlıkların etkin biçimde yönetilmesi arzusunu dile getirdi.
Beyaz Saray'dan yapılan basın açıklamasında, Biden ile Erdoğan'ın Roma'da G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldiği belirtildi.
Açıklamada, Biden'ın Türkiye ile yapıcı ilişkilerin sürdürülmesi, iş birliği alanlarının genişletilmesi ve anlaşmazlıkların etkin biçimde yönetilmesi arzusunun altını çizdiği, Türkiye'nin Afganistan'daki NATO misyonuna yaklaşık 20 yıl katkıda bulunmasını takdirle karşıladığını dile getirdiği aktarıldı.
Liderlerin görüşmesinde, Suriye'deki siyasi süreç, Afganistan'da ihtiyaç sahiplerine insani yardımın ulaştırılması, Libya'daki seçimler, Doğu Akdeniz'deki durum ve Kafkasya'nın güneyindeki diplomatik çabaların gündeme geldiği kaydedildi.
ABD Başkanı Biden'ın iki ülke arasında savunma iş birliğini ve Türkiye'nin NATO üyesi olarak önemini teyit ettiği, öte yandan ABD'nin Türkiye'nin Rus S-400 füze savunma sistemine sahip olmasından endişe duyduğuna işaret ettiği bildirildi.
Biden'ın görüşmede ayrıca güçlü demokratik kurumların, insan haklarına saygının, barış ve refah için hukukun üstünlüğünün önemine vurgu yaptığı ifade edildi.
"UMARIM BIDEN YÖNETİMİ BUNUN FARKINDADIR"
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney kritik görüşmeyle ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
Güney, "Gelinen noktada ABD'ne Ankara tarafından bir el uzatılmış durumda. Müttefiklik çerçevesinde belirli konular üzerinden iş birliği yapabileceği sinyali veriliyor. Tıpkı Rusya ile belirli noktalarda karşı karşıya gelinirken diğer konularda belirli konular üzerinden iş birliği yapabileceğini bu sefer de ABD'ye göstermiş durumda Türkiye. Jeopolitiğin dayatması çerçevesinde de Türkiye'nin konumu Biden yönetimi açısından da vazgeçilemez bir noktada. Bu ilişkiyi belki geriyorlar ama asla kopmasına müsaade vermeyecek şekilde geri adım da atılabiliyor. O nedenle ben bu diyalog kapısından tarafların en azından konu bazlı iş birliği geliştirmek suretiyle ciddi olarak kabarmış olan o sorunları da zaman içerisine yayarak yola devam edeceklerini düşünüyorum. Ama diyalog çok önemli bunun altını çizmek lazım. Umarım Biden yönetimi de bunun farkındadır." ifadelerini kullandı.
Yetkili, Biden'ın ayrıca Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Yardımcısı Olaf Scholz ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 27 Ekim'de Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulunmuş Biden ile görüşmesine ilişkin de açıklama yapmıştı.
F-35 VE F-16 MESELESİ GÜNDEMDE
Roma ve Glasgow'da dünya liderleriyle görüşme yapacağı hatırlatılarak özellikle ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, Roma'nın gündemi ile Glasgow'un gündeminin şu anda değişmiş gibi gözüktüğüne işaret etmiş ve şunları söylemişti:
"İSABETLİ OLACAK"
"Büyük ihtimalle Roma'da değil ama Glasgow'da görüşmemiz olacak. Bu görüşmede de tabii ki en önemli maddemiz; malum bizim F-35 konumuz var. F-35'le ilgili olarak bizim 1 milyar 400 milyon dolarlık yapmış olduğumuz bir ödeme var. Bu ödemeyle ilgili olarak da tabii ki bunun bize geri ödeme planının nasıl olacağını kendileriyle görüşmemiz gerekecek. Bu konuda mükaleme ne getirecek ne götürecek; onu kendileriyle görüşerek öğreneceğiz. Alt düzeyde aldığımız bazı bilgiler var. Bize F-16 verme konusunda gelen bazı bilgiler… Bize gelen bilgi, bunlarla bu işi ödeme gibi bir plan olduğu yönünde. Bu doğru mudur, değil midir; bunları kendilerinden öğreneceğiz. En üst düzeyde de bunu tabii benim Sayın Biden ile konuşmam isabetli olacaktır. Eğer böyleyse ona göre bir anlaşma yoluna gitmiş olacağız."
Roma'da bulunan A Haber muhabiri Dündar Keşaplı iki liderin görüşmesinde neler konuşulacağını canlı yayında aktardı. Keşaplı, görüşme F-16'lar ve savunma konuları ele alınacağını bildirdi.
ABD ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ BÜYÜKELÇİLERİN GERİ ADIMI
ABD öncülüğündeki 10 ülkenin büyükelçisi Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala konusundaki skandal bildiriye imza atmış ve "Kavala derhal serbest bırakılmalı" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.
10 büyükekçiye başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarla kınanmış hatta Başkan Erdoğan "Personan non grata" ilan edileceklerini de bildirmişti.
Yaşanan gelişmelerin ardından ABD Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet ettiklerini duyurdu.
ABD'nin ardından Kanada Büyükelçiliği de açıklama yaparak Viyana Sözleşmesi'ne vurgu yaptı ve "Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder." ifadelerini kullandı. ABD ve Kanada'nın ardından açıklama yapan diğer büyükelçiliklerden de geri adım geldi.
Başkan Erdoğan da ABD ve diğer büyükelçiliklerden gelen özür paylaşımlarının ardından büyükelçilerin artık daha dikkatli olması gerektiğini ifade etmişti.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN G20'DEKİ TEMASLARI
Zirveye katılan Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden, İngiltere Başbakanı Johnson ve Almanya Başbakanı Merkel ile ayaküstü sohbet etti.
Erdoğan, zirve kapsamında İtalya Başbakanı Mario Draghi ile de bir araya geldi. Erdoğan, daha sonra Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile ayrı ayrı görüştü.
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