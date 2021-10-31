Son dakika: Başkan Erdoğan ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi! İşte masadaki konular

"UMARIM BIDEN YÖNETİMİ BUNUN FARKINDADIR"

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney kritik görüşmeyle ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Güney, "Gelinen noktada ABD'ne Ankara tarafından bir el uzatılmış durumda. Müttefiklik çerçevesinde belirli konular üzerinden iş birliği yapabileceği sinyali veriliyor. Tıpkı Rusya ile belirli noktalarda karşı karşıya gelinirken diğer konularda belirli konular üzerinden iş birliği yapabileceğini bu sefer de ABD'ye göstermiş durumda Türkiye. Jeopolitiğin dayatması çerçevesinde de Türkiye'nin konumu Biden yönetimi açısından da vazgeçilemez bir noktada. Bu ilişkiyi belki geriyorlar ama asla kopmasına müsaade vermeyecek şekilde geri adım da atılabiliyor. O nedenle ben bu diyalog kapısından tarafların en azından konu bazlı iş birliği geliştirmek suretiyle ciddi olarak kabarmış olan o sorunları da zaman içerisine yayarak yola devam edeceklerini düşünüyorum. Ama diyalog çok önemli bunun altını çizmek lazım. Umarım Biden yönetimi de bunun farkındadır." ifadelerini kullandı.

Yetkili, Biden'ın ayrıca Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Yardımcısı Olaf Scholz ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 27 Ekim'de Azerbaycan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulunmuş Biden ile görüşmesine ilişkin de açıklama yapmıştı.