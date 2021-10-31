Kamuda başörtüsü özgürlüğünün 8. yılı! TBMM’ye başörtüyle giren vekiller A Haber’de

TBMM Genel Kurulu 8 yıl önce bugün tarihi bir ana ev sahipliği yaptı. Demokratikleşme paketiyle kamuda serbest hale gelen başörtüsü, Hac dönüşü 'kapanma' kararı alan AK Partili kadın milletvekilleri aracılığıyla Meclis'te de fiilen "özgürlüğüne" kavuştu. AK Parti Denizli Milletvekili Nurcan Dalbudak, Konya Milletvekili Gülay Samancı, Kahramanmaraş Milletvekili Sevde Beyazıt Kaçar ve Mardin Milletvekili Gönül Bekin Şahkulubey, TBMM Genel Kurul salonuna başörtülü olarak gelmişti. Sekizinci yılında 31 Ekim 2013 yılında Meclis'e ilk defa giren başörtülü vekiller A Haber canlı yayınında o dönemde yaşadıklarını anlattı.

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