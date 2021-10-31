31 Ekim 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kamuda başörtüsü özgürlüğünün 8. yılı! TBMM’ye başörtüyle giren vekiller A Haber’de

Kamuda başörtüsü özgürlüğünün 8. yılı! TBMM’ye başörtüyle giren vekiller A Haber’de

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.10.2021 17:07
TBMM Genel Kurulu 8 yıl önce bugün tarihi bir ana ev sahipliği yaptı. Demokratikleşme paketiyle kamuda serbest hale gelen başörtüsü, Hac dönüşü 'kapanma' kararı alan AK Partili kadın milletvekilleri aracılığıyla Meclis'te de fiilen "özgürlüğüne" kavuştu. AK Parti Denizli Milletvekili Nurcan Dalbudak, Konya Milletvekili Gülay Samancı, Kahramanmaraş Milletvekili Sevde Beyazıt Kaçar ve Mardin Milletvekili Gönül Bekin Şahkulubey, TBMM Genel Kurul salonuna başörtülü olarak gelmişti. Sekizinci yılında 31 Ekim 2013 yılında Meclis'e ilk defa giren başörtülü vekiller A Haber canlı yayınında o dönemde yaşadıklarını anlattı.
Kamuda başörtüsü özgürlüğünün 8. yılı KAMUDA BAŞÖRTÜSÜ ÖZGÜRLÜĞÜNÜN 8. YILI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kamuda başörtüsü özgürlüğünün 8. yılı
Kamuda başörtüsü özgürlüğünün 8. yılı
Beyaz Saray’dan ’’Zirve’’ açıklaması
Beyaz Saray'dan ''Zirve'' açıklaması
Cumhurbaşkanlığı’ndan ’’Zirve’’ açıklaması
Cumhurbaşkanlığı'ndan ''Zirve'' açıklaması
G20’de kritik Başkan Erdoğan - Biden zirvesi!
G20'de kritik Başkan Erdoğan - Biden zirvesi!
G20’de kritik Erdoğan-Biden zirvesi
G20'de kritik Erdoğan-Biden zirvesi
Erdoğan - Biden görüşmesi sona erdi | G20’de saat 12.18’de başlayan görüşme 1 saat 5 dakika sürdü
Erdoğan - Biden görüşmesi sona erdi | G20'de saat 12.18'de başlayan görüşme 1 saat 5 dakika sürdü
Erdoğan - Biden görüşmesi başladı
Erdoğan - Biden görüşmesi başladı
Erdoğan - Biden görüşmesi 12.10’da
Erdoğan - Biden görüşmesi 12.10'da
Buca Belediyesi’nde ihale yolsuzluğu!
Buca Belediyesi'nde ihale yolsuzluğu!
Kılıçdaroğlu Cumhuriyet’e ihanet mi etti?
Kılıçdaroğlu Cumhuriyet'e ihanet mi etti?
Bakan Soylu’da POMEM açıklaması
Bakan Soylu'da "POMEM" açıklaması
Başkan Erdoğan G20 akşam yemeğinde
Başkan Erdoğan G20 akşam yemeğinde
Daha Fazla Video Göster