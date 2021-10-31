ANALİZ - Eski Türkiye'nin kara lekesi: Başörtüsü yasağı

Bugün; AK Partili 4 milletvekilinin ilk kez Meclis Genel Kurulu'na başörtülü olarak girmesinin 8. yılı... Kimi okulunu, kimi işini, kimi de eşini bırakmak zorunda kaldı. Türkiye'de sırf başörtüsü yüzünden inançlı kesim yıllarca zulme uğradı. Takvimler 30 Eylül 2013'ü gösterdiğinde AK Parti'nin açıkladığı 20 maddelik demokratikleşme paketi ile bu zulüm sona erdi. Cumhuriyet tarihinin kara bir lekesi olan kamuda başörtü yasağı tarihe gömüldü. İşte o tarihi günün yıl dönümünde Araştırma Planlama Servisimizin hazırladığı analiz haberimiz...

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