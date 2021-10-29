Milli Savunma Bakanlığının arşivlerinden 29 Ekim kutlamaları! İşte geçmiş yıllara ait çok özel görüntüler

Yine Atatürk'ün ölmeden iki yıl önce 1936 yılında düzenlenen Ankara'daki resmi geçit töreninde de tank ve top gibi zırhlı birlikler, süvariler, piyadeler, öğrenciler Ata'nın önünde merasim geçişi yaparken, hava kuvvetlerine bağlı uçaklar da gösteri uçuşu gerçekleştiriyor.

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