Milli Savunma Bakanlığının arşivlerinden 29 Ekim kutlamaları! İşte geçmiş yıllara ait çok özel görüntüler
Cumhuriyet'in ilanının 98. yılında Milli Savunma Bakanlığı arşivlerinde yer alan daha önceki yıllarda Mustafa Kemal Atatürk'ün de olduğu Cumhuriyet Bayramı kutlama görüntülerine ulaştı.
Siyah beyaz arşiv görüntülerinde Cumhuriyet'in ilanının 10 yılında Ankara'da Mustafa Kemal Atatürk'ün de katıldığı resmi geçit törenlerinde süvari birlikleri, piyade alayları, tanklar, topçular ve öğrenciler, Atamızı selamlıyor.
Görüntülerde ayrıca gece fener alayı ve Ankara Palas otelindeki kutlama görüntüleri de yer alıyor.
Yine Atatürk'ün ölmeden iki yıl önce 1936 yılında düzenlenen Ankara'daki resmi geçit töreninde de tank ve top gibi zırhlı birlikler, süvariler, piyadeler, öğrenciler Ata'nın önünde merasim geçişi yaparken, hava kuvvetlerine bağlı uçaklar da gösteri uçuşu gerçekleştiriyor.
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