Kamu bankaları konut faizini indirdi | Konut almak için doğru zaman mı? Vatandaş için bu dönem bir fırsat mı?
Merkez Bankası’nın perşembe günü faiz indirimi sonrası 3 kamu bankası konut faizlerini düşürdü. Konut faizleri 1,29’a çekildi. Peki konut almak için doğru zaman mı? Vatandaşlar yatırımlarını bu yöne kaydırmalı mı? Bu bir fırsat dönemi mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan KONUT-DER Başkanı Altan Elmas değerlendirdi.
em>KONUT-DER Başkanı Altan Elmas'ın açıklamaları:
"Yüksek faizlerin konut sektörüne iki türlü zararı oluyor. Mevduat faizi yükseldiği zaman insanlar paralarını buralar da değerlendirmek istiyor bir de konut kredisi faizleri yükseldiği zaman alamaz hal geliyor. Maliyet çok yükseliyor çünkü orta kesim ağırlıklı olarak 10 yıl borçlanıyor. Böylece ödenen her bir puan çok önemli hale geliyor.
Konur kredi faizleri 19'lara çıktığı zaman ciddi rakamlara erişmişti. Son 1 yıldır baya bir hacim kaybetti. Yüksek faiz 1.e konutlara negatif yansıdı hem de 2. el faizlere bir miktar yansıdı. En çok da konut üreticilerinin nakit akışını zedelemiş oluyor. Faizler geri çekilmesi bu iki noktada çok önemli.
Hem mevduat getirisi azaldığı için getirisi azaldığı için hem de konut kreşi düştüğü için yönelme olacaktır. Şu anda 1'in biraz üzerinde ama yine de alınabilir ve ulaşılabilir bir rakam sunuyor. Konut kredilerinde ileri ki dönemlerde bir düşme olursa bankalar bunu da yapmak zorunda.
Konut kredileriniz avantajını halkımız anlayacaktır. Bunun etkisini hemen hafta sonu gördük. Konut fiyatları maliyet baskısından dolayı artış gösteriyor. Emtia fiyatları dünyada ikiye katladı. Bütün dünyada ülkelerden gelen bir maliyet kasırgası var. Ülkemizin bunun dışında kalma şansı yok hep beraber en az hasarla bu süreci atlatmak zorundayız.
Bu anlamda konut fiyatları geçtiğimiz yılda göre yüzde 35 artış gösterdi ama maliyetler yüzde yüze yakın artış gösterdi. Zaman içerisinde konutlarda bir artış olacaktır. Bu dönem insanlarımızın konut alması için doğru bir dönemdir. Konut yatırımı en 5 yıl mantıklarla yapılan yatırımlardır. Bütün dünya trilyonlarca para bastığı için enflasyonun temel sebebi budur. Bunun temeli olarak fiziksel varlıklar atış gösterecektir. Şu anda insanlarımız için dolar bozdurup konut almak adına doğru bir zamandır."
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