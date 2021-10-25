Kamu bankaları konut faizini indirdi | Konut almak için doğru zaman mı? Vatandaş için bu dönem bir fırsat mı?

Hem mevduat getirisi azaldığı için getirisi azaldığı için hem de konut kreşi düştüğü için yönelme olacaktır. Şu anda 1'in biraz üzerinde ama yine de alınabilir ve ulaşılabilir bir rakam sunuyor. Konut kredilerinde ileri ki dönemlerde bir düşme olursa bankalar bunu da yapmak zorunda.