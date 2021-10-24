"Persona non grata" ve "Osman Kavala" olayı ne? Perde arkasını A Haber'de anlattı: 10 ülkeye 11'inci CHP!

10 büyükelçinin "Persona non grata" istenmeyen adam ilan edilmesi ne anlama geliyor? "Persona non grata" ne demek? Milli vakıflar neden hedefte? "Osman Kavala serbest kalsın" çağrısı neden yapıldı? Milli duruş kimleri rahatsız ediyor? Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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