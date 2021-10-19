Osman Kavala kimdir? Nazif Karaman canlı yayında anlattı! İşte Kavala’nın ilişkiler ağı

SÖZDE İŞ ADAMI!

Peki kimdir Osman Kavala? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında detayları anlattı. Karaman, "Osman Kavala 15 Temmuz'da, Gezi kalkışmasında ve 17-25 kalkışmasında etkin rol oynayan bir sözde iş adamı. Kendisi iş adamı olarak tanınıyor fakat ABD'li spekülatör Soros'un Türkiye temsilcisi olarak biz kendisini biliyoruz." ifadelerini kullandı.