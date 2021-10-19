Osman Kavala kimdir? Nazif Karaman canlı yayında anlattı! İşte Kavala’nın ilişkiler ağı
ABD'nin de aralarında bulunduğu 10 ülke casusluk ve darbeye teşebbüs suçlarından yargılanan Osman Kavala'nın serbest kalması için ortak açıklama yaparak Türkiye'ye müdahale girişiminde bulundu. Peki kimdir Osman Kavala? Bu süreçte neler yaşandı? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında deşifre etti. Karaman, "15 Temmuz’da, Gezi kalkışmasında ve 17-25 kalkışmasında etkin rol oynayan bir sözde iş adamı." ifadelerini kullandı.
Casusluk ve darbeye teşebbüs suçlarından yargılanan Osman Kavala'nın serbest kalması için ortak açıklama yapan 10 ülkenin büyükelçileri sabah saatlerinde Dışişleri Bakanlığına çağırıldı. Büyükelçilere "Hadsiz açıklamanın kabul edilemez olduğu, hukuki süreçlerin siyasallaştırılmasına ve türk yargısına baskı yapmaya yeltenen bu açıklamanın reddedildiği" iletildi.
ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Türkiye büyükelçilikleri yaptıkları ortak açıklama ile casusluk ve darbe teşebbüsü suçlamalarından yargılanan Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istemişti.
SÖZDE İŞ ADAMI!
Peki kimdir Osman Kavala? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, A Haber canlı yayınında detayları anlattı. Karaman, "Osman Kavala 15 Temmuz'da, Gezi kalkışmasında ve 17-25 kalkışmasında etkin rol oynayan bir sözde iş adamı. Kendisi iş adamı olarak tanınıyor fakat ABD'li spekülatör Soros'un Türkiye temsilcisi olarak biz kendisini biliyoruz." ifadelerini kullandı.
"OSMAN KAVALA" KİMDİR?
+ ROBERT KOLEJİ VE MANCHESTER ÜNİVERSİTESİ MEZUNU
+ 1982'DEN BU YANA KAVALA HOLDİNG'İ YÖNETİYOR
+ 1988'DE F-16'LARIN ELEKTRONİK HARP SİSTEMLERİNE TALİP OLDU
+ GEORGE SOROS'UN KURUCUSU OLDUĞU, LİBERAL İŞGAL GÜCÜ "AÇIK TOPLUM ENSTİTÜSÜ"NÜN DANIŞMA KURULU'NDA YER ALDI
+ ANADOLU'DAKİ ETNİK-KÜLTÜRLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPTI
+ ANADOLU KÜLTÜR A.Ş.'NİN KURUCUSU
+ TÜRKİYE EKONOMİK VE SOSYAL ETÜTLER VAKFI TESEV'İN YÖNETİM KURULU ÜYESİ
+ TARİH VAKFI'NIN SPONSORU
+ YURTTAŞLAR DERNEĞİ'NİN ÜYESİ
+ RUSYA'DA KABUL EDİLEN PKK-PYD'DEN AĞIRLADIĞI HEYETİN ARASINDAYDI
+ DÜNYADA KARA PROPAGANDA FAALİYETLERİ YÜRÜTTÜ
+ FETÖ ELEBAŞININ TÜRKİYE'YE GÖNDERDİĞİ KİŞİLERLE GÖRÜŞTÜ
+ SİYASAL VEYA ASKERİ CASUSLUKLA SUÇLANIYOR
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10 ÜLKENİN BÜYÜKELÇİLİĞİ "TÜRKİYE'NİN SOROS'U" OSMAN KAVALA'NIN SERBEST BIRAKILMASI İÇİN ÇAĞRI YAPTI
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