"Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi hayatı tehdit"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan paylaştığı videoda skandal ifadeler kullanarak devlet memurlarını ve bürokratları tehdit etmişti. TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve Siyaset Bilimci Onur Erim, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bürokratları ve memurları hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. O açıklama çok tartışıldı, yargıya taşındı.
Kılıçdaroğlu, bugün sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda, "Sayın Bürokratlar, Bugün kararlar alırken, düsturunuz sadece milletimizin refahı olsun. Siz bu milletin onurlu evlatlarısınız, bunu hiç unutmayın." ifadelerini kullandı. Peki Kılıçdaroğlu'nun yeni paylaşımı ne mesaj veriyor?
TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve Siyaset Bilimci Onur Erim, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"TOPLUMSAL TEPKİYİ GÖRDÜ"
TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel: Bu tam anlamıyla tabiki bir geri adım. Çok net bir şekilde geri adım çünkü bürokratları tehdit ederek sonuç alınamayacağını gördü Sayın Kılıçdaroğlu. Toplumda ne kadar tepki oluşturduğunu da gördü. Devlet geleneğinde devletin işleyişinde böyle bir üslup yok. Kemal Bey bir cadı avı başlatacağının işaretini verdi. Doğal olarak da bu durum çok tepki çekti. Kılıçdağlu bu hatayı gördü bu toplumsal tepkiyi gördü ve seçmen bazında da bunun bir dezavantaja dönüşeceğini gördü ve geri adım ihtiyacı durdu. Daha sevimli milletin düsturuyla hareket edin falan diye vites küçültmeye çalışıyor ama sonuç itibariyle ortada bıraktığı bir tahribat var.
"TEHDİT KILIÇDAROĞLU'NUN SİYASİ HAYATINDA NORMAL"
Sayın Kılıçdaroğlu'nun herhalde son 6-7 ayda belki biraz daha uzun bir süredir alışık olmadığımız çıkışları bir gündem belirleme çabası oldu olmaya de devam ediyor. Sanırım birileri Sayın Kılıçdaroğlu'na 'bir şeyler çıkıp söyle bunu mümkün olduğu kadar sansasyonel yapmaya çalış' bu bir şekilde partinin ve Kemal Bey'in işine yarayacak demiş o da enterasan bir şekilde harfiyen takip ediyor. Bunun sebebi Kemal Bey Cumhurbaşkanlığı adaylığına mı yürüyor yoksa 'ben ana muhalefetin lideriyim adayı da ben belirlerim' demek için kendine bir saha mı açıyor bunu zaman gösterecek ama değişik bir tavır var.
CHP'nin daha doğrusu Millet İttifakı'nın çok rahat bir tavrı var. Ana iki üyesi CHP – İP Genel Başkanlarının ne söylediği fark etmiyor. Nasıl söylediği de fark etmiyor. Çünkü temelde Sayın Cumhurbaşkanı nefreti üzerinden yapılmaya çalışılan ve bunun tutacağı düşünülen bir siyaset var. En son memurları tehdit etti ondan önce savcıları hakimleri tehdit etti öğretmenleri polisleri tehdit etti. Ondan önce kendi seçmenini tehdit etti 'tıpış tıpış gideceksiniz' dedi. Ondan önce kendi partisinin Genel Kurul üyelerini tehdit etti. Tehdit Kemal Bey'in siyasi hayatında zaten normal bir şey. Bunları beklemek lazım. Sayın Akşener farklı bir şey mi yapıyor? Hayır. Bu iki liderin kendilerine seçtikleri bir yol var. Bu yalan ve gerçek ötesi bir takım algılarla siyaset yapmanın peşindeler.
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