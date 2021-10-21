"Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi hayatı tehdit"

"TEHDİT KILIÇDAROĞLU'NUN SİYASİ HAYATINDA NORMAL"

Sayın Kılıçdaroğlu'nun herhalde son 6-7 ayda belki biraz daha uzun bir süredir alışık olmadığımız çıkışları bir gündem belirleme çabası oldu olmaya de devam ediyor. Sanırım birileri Sayın Kılıçdaroğlu'na 'bir şeyler çıkıp söyle bunu mümkün olduğu kadar sansasyonel yapmaya çalış' bu bir şekilde partinin ve Kemal Bey'in işine yarayacak demiş o da enterasan bir şekilde harfiyen takip ediyor. Bunun sebebi Kemal Bey Cumhurbaşkanlığı adaylığına mı yürüyor yoksa 'ben ana muhalefetin lideriyim adayı da ben belirlerim' demek için kendine bir saha mı açıyor bunu zaman gösterecek ama değişik bir tavır var.

CHP'nin daha doğrusu Millet İttifakı'nın çok rahat bir tavrı var. Ana iki üyesi CHP – İP Genel Başkanlarının ne söylediği fark etmiyor. Nasıl söylediği de fark etmiyor. Çünkü temelde Sayın Cumhurbaşkanı nefreti üzerinden yapılmaya çalışılan ve bunun tutacağı düşünülen bir siyaset var. En son memurları tehdit etti ondan önce savcıları hakimleri tehdit etti öğretmenleri polisleri tehdit etti. Ondan önce kendi seçmenini tehdit etti 'tıpış tıpış gideceksiniz' dedi. Ondan önce kendi partisinin Genel Kurul üyelerini tehdit etti. Tehdit Kemal Bey'in siyasi hayatında zaten normal bir şey. Bunları beklemek lazım. Sayın Akşener farklı bir şey mi yapıyor? Hayır. Bu iki liderin kendilerine seçtikleri bir yol var. Bu yalan ve gerçek ötesi bir takım algılarla siyaset yapmanın peşindeler.