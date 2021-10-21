Avrupa’da enflasyon son 13 yılın zirvesinde! Konteyner krizinde önemli detay: Türkiye için büyük fırsat

''ÇOK ÖNEMLİ BİR FIRSATIN EŞİĞİNDEYİZ''

Dünyada çok ciddi bir tedarik zinciri problemi var. Bugün Avrupa Birliği Liderler Zirvesi vardı. En büyük sorun şuydu; enerji fiyatları ve tedarik zinciri. Eskiden Çin'de üretilen ürün bütün dünyayı besliyordu. Şimdi Çin'de elektrik fiyatlarından, üretim sıkıntısından üretim yapılmakta zorlanılıyor. Her şeyi geçtim konteyner krizi var. Çin'de üretilen mal Avrupa'ya gelmiyor. Avrupalı diyor ki 'ben siparişimi 2 ay geç alırsam orada üretmenin anlamı yok.' Çünkü artık ucuz gelmiyor. Bu yüzden Türkiye için çok önemli bir fırsat var şu anda. Geçen hafta 10'a yakın şirket, Avrupalı, Amerikalı şirketler 'üretimlerimizi Türkiye'de yapacağız.' demeye başladılar. Bu ne demek? Yeni fabrika demek, istihdam demek, iş demek, aş demek. Bu çok önemli bir hamle aslında. Biz bazı konularda lojistik olarak, üretim üssü olarak, teknoloji üssü olarak çok önemli bir fırsatın eşiğindeyiz. Bu kur da bize yardımcı olacak. Diyebilirsiniz ki 'bu kur etkilemeyecek mi? enflasyon etkilemeyecek mi?' Etkiliyor ama hep zararını mı göreceğiz? Artık yararını görme zamanı.

EURO BÖLGESİNDE ENFLASYON 13 YILIN ZİRVESİNDE

Enflasyon sadece bizim derdimiz değil. Bunu söylemeye çalışıyorum. Euro bölgesinde enflasyon 13 yılın zirvesinde. Almanya'da 1974'den bu yana en yüksek rakam bu. Bizdeki enflasyon rakamlarıyla kıyasladığımız zaman bir gariplik var. Evet doğru hesaplıyorlar kendilerine göre ama enflasyon sepetindeki ağırlıkları o kadar enteresan hesaplıyorlar ki aslında orada gerçeği yansıtmıyor bu. İngiltere akaryakıta ulaşamıyor. Almanya'da akaryakıt alınamadığı için Çekya'ya gidiliyor. Noel öncesi bütün marketler boş, süt almaya bile gidemiyor insanlar. Çünkü süt yok, üretilememiş bile. Onları Türkiye üretiyor şu anda. Amerika, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ikinci ülke oldu çünkü Avrupa'da ürettiği ürünlerin hiçbirisi gitmiyor. Avrupa yaşlı, Avrupa üretemiyor ve bir şekilde bunu tedarik etmesi gerekiyor. Çin'den edecek, Çin'den de edemiyor çünkü konteyner yok, ulaştıramıyor. Kamyon şoförü yok hatta.