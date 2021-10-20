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PKK/YPG'ye karşı askeri hazırlık! Suriye Kurtuluş Cephesi askerleri olası operasyona hazır

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 20.10.2021 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021
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PKK/YPG’ye karşı askeri hazırlık! Suriye Kurtuluş Cephesi askerleri olası operasyona hazır

Suriye Kurtuluş Cephesi askerleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası hazırlıklara başladı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel bölgeden son gelişmeleri aktardı.

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Suriye Kurtuluş Cephesi askerleri hazırlıklara başladı ve Suriye'de hareketli günler yaşanıyor. Askerler harekata hazır olduklarının mesajını verdi. Askerler harekat için eğitimlerini 7/24 sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan operasyon sinyalini vermesinin ardından cephe hattı da hareketlendi. Suriye Kurtuluş Cephesi askerleri hazırlıklarına aralıksız devam ediyor.

Günlerdir cephe hattın da haber nöbetini sürdüren A Haber ekipleri eğitim anlarını ekranlara taşıdı. Suriye Kurtuluş Cephesi askerleri, Kahraman askerlerimiz ile omuz omuza teröristlere karşı bir yandan da rejime karşı mücadele ediyorlar.

Bölgede tehditleri bertaraf etmek için Suriye Kurtuluş Cephesi askerleri mücadelenden vazgeçmiyor. Suriye Kurtuluş Cephesi askerlerin başlıklarında yer alan Türk bayrağı da dikkat çekiyor.

Suriye Kurtuluş Cephesi askerleri tugaylara ayrılmış durumda. Tugaylarda eğitimler düzenli şekilde devam ediyor. Suriye Kurtuluş Cephesi askerleri operasyonları başlatmak için hazır olduklarını belirten bir de açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Bölgelerimizi bütün terör örgütlerin başta PKK/PYD ve DEAŞ olmak üzere temizleme konusunda kararlıyız." ifadelerine de yer verildi.

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