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Türkiye’nin ilk tescilli kenevirinde hasat!

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Giriş Tarihi: 20.10.2021 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021
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Türkiye’nin ilk tescilli kenevirinde hasat!

Samsun'da Türkiye'nin ilk tescilli endüstriyel kenevir tohumu olan "Narlı"nın ilk hasadı yapıldı. 10 hektarlık alanda ekimi yapılan Narlı'dan elde edilen kenevir, giyim, kozmetik ve ilaç sektörü gibi birçok alanda kullanılacak.

Türkiye'nin ilk tescilli keneviri Narlı'nın hasadı yapıldı. Kenevir ilaç yapımından, yakıta, kumaştan, kozmetiğe birçok alanda kullanılıyor. Türkiye'de 20 ilde izinli olarak üretiliyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından başlatılan proje kapsamında 10 hektarlık alanda tohumluk Narlı keneviri ekilmişti.

Başkan Erdoğan tarafından pilot il seçilen Samsun'da yerli ve milli tohum Narlı ve Vezir'in hasadı başladı. Birçok alanda kullanılması için AR-GE çalışmaları da yapılıyor.

Bu yıl 10 hektarlık alanda ekimi gerçekleştirilen Narlı, özellikle ince sapları ve liflere sahip olması sebebiyle tekstil sektöründe kullanılacak. 'Vezir' cinsi tohumdan elde edilen kenevir ise ilaç sektöründe kullanılacak.

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