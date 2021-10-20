Türkiye’nin ilk tescilli kenevirinde hasat!
ÖZEL HABER A Haber
Samsun'da Türkiye'nin ilk tescilli endüstriyel kenevir tohumu olan "Narlı"nın ilk hasadı yapıldı. 10 hektarlık alanda ekimi yapılan Narlı'dan elde edilen kenevir, giyim, kozmetik ve ilaç sektörü gibi birçok alanda kullanılacak.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından başlatılan proje kapsamında 10 hektarlık alanda tohumluk Narlı keneviri ekilmişti.
Başkan Erdoğan tarafından pilot il seçilen Samsun'da yerli ve milli tohum Narlı ve Vezir'in hasadı başladı. Birçok alanda kullanılması için AR-GE çalışmaları da yapılıyor.
Bu yıl 10 hektarlık alanda ekimi gerçekleştirilen Narlı, özellikle ince sapları ve liflere sahip olması sebebiyle tekstil sektöründe kullanılacak. 'Vezir' cinsi tohumdan elde edilen kenevir ise ilaç sektöründe kullanılacak.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS 2. ek tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 140 puan üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı hangi kanalda? L.Moskova GS maçı şifresiz mi şifreli mi?
- Masterchef'te eleme şoku! 19 Ekim MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? İki isim birden...
- Masumlar Apartmanı 44. bölüm fragmanı: Ceylan gizemi çözülemiyor! Han'ın hezeyanı arşa çıktı...
- Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak? Squid Game 2. sezon var mı, olacak mı? Netflix açıklaması...
- Gün gibi açığa çıktı! Asgari ücret 2022 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı için flaş tahmin...
- Askerlik yerleri açıklandı mı, belli oldu mu 2021? Kasım celpleri ne zaman açıklanacak? e-Devlet sorgulama ekranı...
- Masumlar Apartmanı Ceylan kim, belli oldu mu? Masumlar Apartmanı Ceylan'ı kim oynayacak?
- Bankada parası olanlar dikkat! Başvurmayanın parası yanabilir! Kimliğiniz ile şubeye giderek...
- Metin Tokat kimdir, kaç yaşında? Metin Tokat hangi takımlı, neden istifa etti?
- 1.797 TL anında hesaplara yatacak! Oturduğunuz yerden online başvurabilirsiniz! Bakan açıkladı: Raporu bulunanlar...
- Ucuza alışveriş için elinizi çabuk tutun! ŞOK, A101 aktüel ürün kataloğu belli oldu! 20-26 Ekim günleri...