Avrupa’da fiyat katlanıyor enflasyon aynı! Lobinin derdi başka
Yabancı medya faiz üzerinden Türkiye'yi hedef aldı. Merkez Bankası'nın yarınki toplantısı öncesinde kur baskısı da devam ediyor. Peki perde arkasında ne var? Avrupa ülkelerinde son durum ne? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı. Erdem, "Hala parmak sallamaya devam ediyorlar. Sakın faizi indirme kuru yükseltiriz diye." dedi.
Avrupa'da fiyatlar katlanmasına rağmen enflasyon ve faiz aynı. Yabancı medya ise Türkiye üzerinde kirli bir operasyona girişti. Piyasaların gözü ise yarınki Merkez Bankası'nın faiz toplantısında. Kritik toplantı öncesi kur saldırıları sürüyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"PARMAK SALLAMAYA DEVAM EDİYORLAR"
Erdem, "Reuters ile başlayan The Financial Times ile devam eden Merkez Bankası Başkanı görevden alınacak yalanı ortaya atılarak kurdaki yükselişi sağlamaları içeride de buna çanak tutan insanların olması bir noktada bu oyunu gözler önüne sermişti. Ama bu oyun bozuldu fakat faiz toplantısı öncesi kur baskısına devam ediyorlar. Hala parmak sallamaya devam ediyorlar. İşte sakın faizi indirme kuru yükseltiriz diye." ifadelerini kullandı.
ENFLASYON VE FAİZ AYNI!
- AVRUPA'DA ENERJİ FİYATLARI ORTALAMA %150 ARTTI
- TEDARİK DURDU, GIDA FİYATLARI İKİYE KATLANDI
- HAMMADDE VE EMTİADA FİYATLAR %100 ARTIŞ GÖSTERDİ
- NEDENSE ENFLASYON HEP YERİNDE SAYDI
- FAİZ ORANLARI SIFIRDA KALMAYA DEVAM ETTİ
AVRUPA'DA FİYAT KATLANIYOR ENFLASYON AYNI!
Erdem, "Bizde fiyatlar artınca enflasyon oluyor diyoruz ya orada nedense fiyatlar %150, %100 artmasına rağmen enflasyonları hep aynı buna rağmen faiz oranlarını sıfırda tutuyorlar. Enflasyonun altında faizi tutuyorlar hatta negatif enflasyon olan yerler var. Battı dediğimiz Yunanistan'da bile enflasyon 1.2" şeklinde konuştu.
LOBİNİN DERDİ BAŞKA
Yurt dışındaki medya ve içerideki uzantılarıyla beraber bir dertler var. Dertleri neydi?
- TÜRKİYE PANDEMİDE POZİTİF BÜYÜDÜ
- 2021 YILINDA BÜYÜME SÜRDÜ YIL SONU %9'U GEÇECEK
- ENERJİ FİYATLARI AVRUPA'NIN YARISI KADAR ARTTI, ÇOĞU VATANDAŞA YANSIMADI
- ANCAK LOBİ FAİZ İNMESİN YAYGARASINA BAŞLADI
- "FAİZ ENFLASYONUN ALTINDA OLMAZ, REEL FAİZ İSTERİZ" KOROSU KURULDU
- AMAÇ YÜKSEK KUR YÜKSEK ENFLASYON YÜKSEK FAİZ İLE EKONOMİYİ SÖMÜRMEK
FİYAT KATLANDI ENFLASYON DEĞİŞMEDİ (OCAK-EKİM)
Almanya'da elektrik %150, demir-çelik %180, kiralar %30 artmış ama enflasyon 3.9 faiz sıfır. Enflasyon nedense yükselmemiş. İşte Avrupa ülkelerindeki veriler…
ÜLKE | ELEKTRİK (%) | DEMİR-ÇELİK (%) | KİRA (%) | GIDA (%) | ENFLASYON (%) | FAİZ (%)
ALMANYA | 150 | 180 | 30 | 30 | 3.9 | 0
İNGİLTERE | 221 | 150 | 60 | 40 | 3.2 | 0,10
İSPANYA | 157 | 120 | 60 | 40 | 3.3 | 0
İTALYA | 154 | 110 | 50 | 35 | 2.6 | 0
FRANSA | 123 | 95 | 60 | 30 | 2,4 | 0
YUNANİSTAN | 180 | 120 | 70 | 30 | 1.2 | 0
REEL FAİZ YOK!
ÜLKE | ENFLASYON | FAİZ
ALMANYA | 3.9 | 0
İSPANYA | 3.3 | 0
İNGİLTERE | 3.2 | 0.10
AVUSTURYA | 3.1 | 0
HOLLANDA | 2.7 | 0
İTALYA | 2.6 | 0
FRANSA | 2.4 | 0
YUNANİSTAN | 1.2 | 0
"BU OYUNLARA GELMEMEMİZ LAZIM"
Erdem, "Yarın Merkez Bankası toplanacak. Elbette ekonominin gereği neyse ona karar verecek. Faizi indirmesi gerekiyorsa indirecek, sabit tutması gerekiyorsa sabit tutacak dengeleri tutarak. Ama sadece Türkiye'de bir sıkıntı varmış sadece Türkiye'de fiyatlar artıyormuş gibi düşünüp şunları görmezden gelmek onların işine geliyor. Türkiye'de birkaç yalan haberle kuru oynatma çabaları da var. Bu oyunlara da gelmememiz lazım." şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MTA nedir? MTA açılımı nedir? MTA ne üretiyor?
- Gözler TCMB'de! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2021 Ekim Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?
- Son dakika: Ankara'da MTA yerleşkesinde patlama! Can kaybı var mı?
- Detaylar belli oldu! 29 Ekim tatili ne zaman başlıyor? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kaç gün tatil yapılacak?
- 20 Ekim altın yorumları: Gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 2021 altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?
- 19 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Dün reyting sıralaması Masumlar Apartmanı, Ada Masalı kim birinci?
- YKS 2. ek tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 140 puan üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı hangi kanalda? L.Moskova GS maçı şifresiz mi şifreli mi?
- Masterchef'te eleme şoku! 19 Ekim MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? İki isim birden...
- Masumlar Apartmanı 44. bölüm fragmanı: Ceylan gizemi çözülemiyor! Han'ın hezeyanı arşa çıktı...
- Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak? Squid Game 2. sezon var mı, olacak mı? Netflix açıklaması...
- Gün gibi açığa çıktı! Asgari ücret 2022 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı için flaş tahmin...