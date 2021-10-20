Avrupa’da fiyat katlanıyor enflasyon aynı! Lobinin derdi başka

"BU OYUNLARA GELMEMEMİZ LAZIM"

Erdem, "Yarın Merkez Bankası toplanacak. Elbette ekonominin gereği neyse ona karar verecek. Faizi indirmesi gerekiyorsa indirecek, sabit tutması gerekiyorsa sabit tutacak dengeleri tutarak. Ama sadece Türkiye'de bir sıkıntı varmış sadece Türkiye'de fiyatlar artıyormuş gibi düşünüp şunları görmezden gelmek onların işine geliyor. Türkiye'de birkaç yalan haberle kuru oynatma çabaları da var. Bu oyunlara da gelmememiz lazım." şeklinde konuştu.