Ispanak krizi yeniden gündemde! Nasıl zehirler, alırken nelere dikkat edilmeli?

Yabani otlar ile ıspanağı ayırt etmek kolay zaten. Giresun bölgede çıkan güzelavrat otu yaprakları ıspanak yaprağına benziyor ama dikenli oluyor o yüzden buna dikkat etmek gerekir. Bölgedeki ıspanaklar içme suyu ile yıkanıyor."

BAKAN PAKDEMİRLİ: ISPANAKLA İLGİLİ ŞÜPHESİ OLMASIN

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son günlerde yaşanan ıspanak zehirlenmelerine ilişkin olarak, "Giresun ilinde meydana gelen zehirlenme vakasıyla ilgili ürünlerden numune alarak analiz yaptık. Ürünle ilgili bir problem yok. Ispanağın yanına yabancı bir ot karıştığı anlaşılıyor. Denetimler sonucunda çıkış yeri tespit edilen ürünlerden piyasaya sevk edilen ürünlere el konuldu. Bu olay üzerinde her şey ortadan kalktı. Bu iki üç senedir üreticinin yeterince bilgilenmemesinden dolayı olan bir durumdur. Tüketicilerin şüphesi olmasın ıspanak son derece sağlıklı bir bitkidir. Tedirgin olacak bir durum yoktur. Zehirlenen vatandaşların hepsine geçmiş olsun diliyorum" dedi.