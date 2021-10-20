20 Ekim 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Ispanak krizi yeniden gündemde! Nasıl zehirler, alırken nelere dikkat edilmeli?

Ispanak krizi yeniden gündemde! Nasıl zehirler, alırken nelere dikkat edilmeli?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 20.10.2021 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021
ABONE OL
Ispanak krizi yeniden gündemde! Nasıl zehirler, alırken nelere dikkat edilmeli?

Son günlerde yaşanan zehirlenme vakaları ile ıspanak yeniden gündemde. Peki ıspanak alırken nelere dikkat edilmeli? Ispanak nasıl yıkanmalı? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un konuğu olan Ziraat Mühendisi Orkun Bir canlı yayında verdi. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son günlerde yaşanan ıspanak zehirlenmelerine ilişkin olarak, "Ürünlerden numune aldık, analizleri yaptık. Ürünle ilgili bir problem yok. Ispanağın yanına yabancı otlar karışıyor. Piyasaya sürülen ürünlere el konulmuş durumda. Tüketicilerimizin ıspanakla ilgili bir şüphesi olmasın" dedi.

Çukurova bölgesinde Türkiye'nin ıspanak ihtiyacının yaklaşık olarak yüzde 15'i karşılanıyor. Şu anda da ilk hasat Mersin'de yapılıyor. Üreticiler yetiştirdikleri ıspanakları havuzlarda yıkayarak satışa hazır hale getiriyor.

Demetler halinde tarlada hazırlanan ıspanakların kök kısmındaki topraklar havuzlarda yıkanarak temizleniyor. İçerisindeki yabani otlar burada kontrol ediliyor. Sofralardaki yerine almaya hazırlanan ıspanak ile ilgili soruları A Haber canlı yayınına katılan Ziraat Mühendisi Orkun Bir verdi.

Ziraat Mühendisi Orkun Bir'in açıklamaları:

"Şu anda Çukurova bölgesinde ilk hasatlar yapılıyor. Çiftçilerimiz ıspanakları tarlada ayıklıyor ve yabani otları ayrıştırıyor. Demetlenip yıkama havuzlarına getiriyor. Burada yıkma işlemi sırasında gözden kaçan yabani otlar çıkarılıyor. Giresun bölgesinde herhalde güzelavrat otu çıktı.

Çukurova'da 15 yıldır bu işin içerisinde olan biri olarak böyle bir ota rastlamadık. Bizim bölgemizde hiçbir şekilde böyle bir ot yok. En fazla içerisinde semiz otu çıkıyor bu da pazarlarda satılan bir üründür.

Ispanak alırken hasat tarihi önemli bunun yanında canlı durması çok önemli. Bunlardan zaten ayıklanmış ürünler ama üreticinin gözünden kaçan olursa yemeği yapanlar bunu evde ayıklayabilirler.

Yabani otlar ile ıspanağı ayırt etmek kolay zaten. Giresun bölgede çıkan güzelavrat otu yaprakları ıspanak yaprağına benziyor ama dikenli oluyor o yüzden buna dikkat etmek gerekir. Bölgedeki ıspanaklar içme suyu ile yıkanıyor."

BAKAN PAKDEMİRLİ: ISPANAKLA İLGİLİ ŞÜPHESİ OLMASIN

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son günlerde yaşanan ıspanak zehirlenmelerine ilişkin olarak, "Giresun ilinde meydana gelen zehirlenme vakasıyla ilgili ürünlerden numune alarak analiz yaptık. Ürünle ilgili bir problem yok. Ispanağın yanına yabancı bir ot karıştığı anlaşılıyor. Denetimler sonucunda çıkış yeri tespit edilen ürünlerden piyasaya sevk edilen ürünlere el konuldu. Bu olay üzerinde her şey ortadan kalktı. Bu iki üç senedir üreticinin yeterince bilgilenmemesinden dolayı olan bir durumdur. Tüketicilerin şüphesi olmasın ıspanak son derece sağlıklı bir bitkidir. Tedirgin olacak bir durum yoktur. Zehirlenen vatandaşların hepsine geçmiş olsun diliyorum" dedi.

Ispanak krizi yine gündemde! Resmi açıklama geldi ISPANAK KRİZİ YİNE GÜNDEMDE! RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Ispanakla zehirlenmeleri ile ilgili flaş açıklama! ISPANAKLA ZEHİRLENMELERİ İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA