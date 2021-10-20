20 Ekim 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bakan Pakdemirli: Ispanakla ilgili şüphesi olmasın

Bakan Pakdemirli: Ispanakla ilgili şüphesi olmasın

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.10.2021 12:19
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son günlerde yaşanan ıspanak zehirlenmelerine ilişkin olarak, "Ürünlerden numune aldık, analizleri yaptık. Ürünle ilgili bir problem yok. Ispanağın yanına yabancı otlar karışıyor. Piyasaya sürülen ürünlere el konulmuş durumda. Tüketicilerimizin ıspanakla ilgili bir şüphesi olmasın" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan Nijerya’da
Başkan Erdoğan Nijerya'da
Osman Kavala kimdir, ne iş yapar?
Osman Kavala kimdir, ne iş yapar?
AKSUNGUR SİHA teslim edildi
AKSUNGUR SİHA teslim edildi
Kovid-19 testinde yeni yöntem
Kovid-19 testinde yeni yöntem
Antik kentte tarihi keşif!
Antik kentte tarihi keşif!
Canan Kaftancıoğlu hakim karşısında
Canan Kaftancıoğlu hakim karşısında
Ispanakla zehirlenmeleri ile ilgili flaş açıklama!
Ispanakla zehirlenmeleri ile ilgili flaş açıklama!
İstanbul’un dereleri zehir akıyor!
İstanbul'un dereleri zehir akıyor!
Bilim Kurulu toplanıyor
Bilim Kurulu toplanıyor
Ispanak krizi yine gündemde! Resmi açıklama geldi
Ispanak krizi yine gündemde! Resmi açıklama geldi
Kuzey Irak’ta 2 PKK’lı öldürüldü
Kuzey Irak'ta 2 PKK'lı öldürüldü
TBMM’de bütçe görüşmeleri bugün başlıyor!
TBMM’de bütçe görüşmeleri bugün başlıyor!
Daha Fazla Video Göster