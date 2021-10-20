Bakan Pakdemirli: Ispanakla ilgili şüphesi olmasın

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son günlerde yaşanan ıspanak zehirlenmelerine ilişkin olarak, "Ürünlerden numune aldık, analizleri yaptık. Ürünle ilgili bir problem yok. Ispanağın yanına yabancı otlar karışıyor. Piyasaya sürülen ürünlere el konulmuş durumda. Tüketicilerimizin ıspanakla ilgili bir şüphesi olmasın" dedi.

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