20 Ekim 2021, Çarşamba
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Bakan Pakdemirli: Ispanakla ilgili şüphesi olmasın
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son günlerde yaşanan ıspanak zehirlenmelerine ilişkin olarak, "Ürünlerden numune aldık, analizleri yaptık. Ürünle ilgili bir problem yok. Ispanağın yanına yabancı otlar karışıyor. Piyasaya sürülen ürünlere el konulmuş durumda. Tüketicilerimizin ıspanakla ilgili bir şüphesi olmasın" dedi.