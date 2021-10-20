Ispanak krizi yeniden gündemde! Nasıl zehirler, alırken nelere dikkat edilmeli?

Son günlerde yaşanan zehirlenme vakaları ile ıspanak yeniden gündemde. Peki ıspanak alırken nelere dikkat edilmeli? Ispanak nasıl yıkanmalı? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un konuğu olan Ziraat Mühendisi Orkun Bir canlı yayında verdi.

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