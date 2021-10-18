İşte Squid Game dizisinin şifreleri! Senaristler dizide neyi hedefledi? La Casa De Papel...

ÖLÜM SAHNELERİ ÇOK VAHŞİCE

Çocukluk oyunları, borçlar gibi durumlardan dolayı bizden biri vardı dizide. İnsanlar kendilerini gördü dizilerde. Görsel anlamda şiddet içeren şeyler bizi olumsuz etkileyebilir. Ölüm sahneleri dizide çok vahşice. Bir tarafıyla da yetişkinlikler için bir sorgulama da sağlıyor.