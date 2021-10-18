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İşte Squid Game dizisinin şifreleri! Senaristler dizide neyi hedefledi? La Casa De Papel...

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 18.10.2021 Güncelleme Tarihi: 18.10.2021
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İşte Squid Game dizisinin şifreleri! Senaristler dizide neyi hedefledi? La Casa De Papel...

A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç adlı programa konuk olan Uzman Klinik Psikolog Tuğçe Acar dünyayı kasıp kavuran Squid Game ve La Casa De Papel dizisi hakkında açıklamalarda bulundu. Peki Squid Game neden bu kadar popüler oldu? Squid Game dizisinin şifreleri neler? İşte detaylar...

Uzman Klinik Psikolog Tuğçe Acar dünyayı kasıp kavuran Squid Game adlı diziye ilişkin A Haber ekranlarında yayınlanan "Melih Altınok ile Sebep Sonuç" programında açıklamalarda bulundu.

ÖLÜM SAHNELERİ ÇOK VAHŞİCE

Çocukluk oyunları, borçlar gibi durumlardan dolayı bizden biri vardı dizide. İnsanlar kendilerini gördü dizilerde. Görsel anlamda şiddet içeren şeyler bizi olumsuz etkileyebilir. Ölüm sahneleri dizide çok vahşice. Bir tarafıyla da yetişkinlikler için bir sorgulama da sağlıyor.

ÇOCUKLAR KESİNLİKLE İZLEMEMELİ

Çocukların kesinlikle izlememesi gerekiyor. 18 yaş ve üzerindeki bireyler izlemeli. Ceza var ödül var. Oyunun kuralları var. Çocuklar da burada yaşananları tekrarlamak isteyebiliyorlar. Oyunda başarılı olmayanı dışlama gibi şeyleri örnek alabiliyorlar.

ÇOCUKLAR HATA YAPABİLİR

Çocuklar hata da yapabilir ama önemli olan bir şeyleri olan öğrenmeleridir. Ama bu oyun tam tersini öğretiyor.

SENARİSTLER NEYİ HEDEFLEDİ

Senaristler alt metinleri insanları en çok nasıl etkileyebilecekse o şekilde yazmışlar.

ŞİDDET İNSANIN İÇİNDE VAR

İnsanın içinde tutmaya çalıştığı duygu şiddettir. Bunu sağlıklı bir şekilde aktarması gerekiyor. Bu diziler bize başka bir yol sunuyor. Bu dizilerde gerçekleştiremediğimiz o benliği görüyoruz. Sistemin içinde umutsuzluk açığa çıkıyor. Şiddet görerek para kazanabilir miyim? Bazı insanlara bunu düşündürebiliyorlar.

Squid Game dizisinin şifreleri neler? SQUİD GAME DİZİSİNİN ŞİFRELERİ NELER?

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