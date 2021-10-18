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Squid Game dizisinin şifreleri neler?

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Giriş: 18.10.2021 22:38
A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç adlı programa konuk olan Uzman Klinik Psikolog Tuğçe Acar dünyayı kasıp kavuran Squid Game ve La Casa De Papel dizisi hakkında açıklamalarda bulundu. Peki Squid Game neden bu kadar popüler oldu? Squid Game dizisinin şifreleri neler? İşte detaylar...
Squid Game dizisinin şifreleri neler?
Squid Game dizisinin şifreleri neler?
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