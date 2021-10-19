Emeklinin zam oranı ne kadar olacak? Faruk Erdem A Haber'de anlattı! İşte emekli zammının ipuçları
Emekli zammını ne belirliyor? Emekli zammının ipuçları neler? SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı ne kadar olacak? Memur ve memur emeklisi zam oranı ne kadar olur? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
Emekli zammını enflasyon belirliyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin yılda iki kere zammı oluyor. Biri Ocak'ta biri de Temmuz'da.
Her zam öncesinde meydana gelen 6 aylık enflasyon SSK ve BAĞKUR emeklilerinin zamlarını belirliyor.
Ama memur ve memur emeklilerinin zamları yine enflasyon endeksli ama onlar toplu sözleşmede belirlenen bir zam alıyorlar. O zammın üstünde oluşacak enflasyon da onlara fark olarak ödeniyor.
3 aylık enflasyon: Yüzde 4,23
Merkez anketinden çıkan 6 aylık enflasyon: Yüzde 8,46
SSK ve BAĞ-KUR emekli zam oranı: Yüzde 8,46
Memur ve memur emeklisi zam oranı: Yüzde 5+5,46
EMEKLİ | MEVCUT | %4.23 ZAMLI | %8.46 ZAMLI
SSK (2000 ÖNCESİ) | 2.624,24 | 2.735,25 | 2.846,25
SSK (2000 SONRASI) | 1.626,75 | 1.695,56 | 1.764,37
BAĞ-KUR ESNAF | 2.350,11 | 2.449,52 | 2.548,93
BAĞ-KUR TARIM | 1.867,51 | 1.946,51 | 2.025,50
EMEKLİ SANDIĞI | 3.275,90 | 3.480,00 (%6,23) | 3.618,55 (%10,46)
NOT: MAAŞLARA EK ÖDEME DAHİLDİR.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL sınavları ne zaman? 2021-2022 açık lise 1. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak? Resmi açıklama!
- 9.216 lira maaşla staj! Emeklilik tarihini öne çekiyor! Asgari ücret zammıyla 2022'de artacak!
- Üniversite öğrencileri dikkat! Burs için dikkat çeken tarih! 2021-2022 KYK burs başvurusu ne zaman başlıyor?
- Muhtarlar Günü mesajları sözleri 2021! Muhtarlar Günü 19 Ekim kısa uzun mesajları!
- Erkan Özerman kimdir, kaç yaşında? Best Model Erkan Özerman biyografisi nasıl?
- 19 Ekim altın yorumları: Gram, çeyrek altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Bu değerlenme devam ederse...
- Sıfır araçta Kasım ayına dikkat! Araç fiyatlarında 60 bin TL’ye varan zam kapıda! Gözler ikinci el pazarında…
- Orionid meteor yağmuru 2021 ne zaman, saat kaçta? Orionid meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi?
- Togo nerede? Togo haritadaki yeri, hangi kıtada? Togo nüfusu ne kadar?
- TSK 2021 subay alımı başvuru nasıl yapılır? TSK muvazzaf subay alımı branş dağılımı ve başvuru şartları
- Yeni yılda yüzde 12,5 zam! Memura verilen ücretler değişti! Saat başı fazla çalışma ücreti…
- Jandarma 5 bin uzman erbaş başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021 Jandarma uzman erbaş mülakatları ne zaman?