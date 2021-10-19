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Emeklinin zam oranı ne kadar olacak? Faruk Erdem A Haber'de anlattı! İşte emekli zammının ipuçları

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 19.10.2021 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021
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Emeklinin zam oranı ne kadar olacak? Faruk Erdem A Haber’de anlattı! İşte emekli zammının ipuçları

Emekli zammını ne belirliyor? Emekli zammının ipuçları neler? SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı ne kadar olacak? Memur ve memur emeklisi zam oranı ne kadar olur? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Emekli zammını enflasyon belirliyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin yılda iki kere zammı oluyor. Biri Ocak'ta biri de Temmuz'da.

Emeklinin zam oranı ne kadar olacak? Faruk Erdem A Haber’de anlattı! İşte emekli zammının ipuçları

Her zam öncesinde meydana gelen 6 aylık enflasyon SSK ve BAĞKUR emeklilerinin zamlarını belirliyor.

Emeklinin zam oranı ne kadar olacak? Faruk Erdem A Haber’de anlattı! İşte emekli zammının ipuçları

Ama memur ve memur emeklilerinin zamları yine enflasyon endeksli ama onlar toplu sözleşmede belirlenen bir zam alıyorlar. O zammın üstünde oluşacak enflasyon da onlara fark olarak ödeniyor.

Emeklinin zam oranı ne kadar olacak? Faruk Erdem A Haber’de anlattı! İşte emekli zammının ipuçları

3 aylık enflasyon: Yüzde 4,23

Merkez anketinden çıkan 6 aylık enflasyon: Yüzde 8,46

Emeklinin zam oranı ne kadar olacak? Faruk Erdem A Haber’de anlattı! İşte emekli zammının ipuçları

SSK ve BAĞ-KUR emekli zam oranı: Yüzde 8,46

Memur ve memur emeklisi zam oranı: Yüzde 5+5,46

Emeklinin zam oranı ne kadar olacak? Faruk Erdem A Haber’de anlattı! İşte emekli zammının ipuçları

EMEKLİ | MEVCUT | %4.23 ZAMLI | %8.46 ZAMLI

SSK (2000 ÖNCESİ) | 2.624,24 | 2.735,25 | 2.846,25

Emeklinin zam oranı ne kadar olacak? Faruk Erdem A Haber’de anlattı! İşte emekli zammının ipuçları

SSK (2000 SONRASI) | 1.626,75 | 1.695,56 | 1.764,37

BAĞ-KUR ESNAF | 2.350,11 | 2.449,52 | 2.548,93

Emeklinin zam oranı ne kadar olacak? Faruk Erdem A Haber’de anlattı! İşte emekli zammının ipuçları

BAĞ-KUR TARIM | 1.867,51 | 1.946,51 | 2.025,50

EMEKLİ SANDIĞI | 3.275,90 | 3.480,00 (%6,23) | 3.618,55 (%10,46)

NOT: MAAŞLARA EK ÖDEME DAHİLDİR.

Emeklinin zam oranı ne kadar olacak? Faruk Erdem A Haber’de anlattı! İşte emekli zammının ipuçları

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Emeklinin zam oranı ne kadar olacak? Faruk Erdem A Haber’de anlattı! İşte emekli zammının ipuçları

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