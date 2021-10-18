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2030'lu yıllarda dünyayı neler bekliyor?

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Giriş: 18.10.2021 00:25
A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, Türkiye'nin Suriye'ye düzenlemek istediği operasyona ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunurken dünyayı 2030'lu yıllarda nelerin beklediğini paylaştı. Erandaç, İsrail'in Suriye'de Esad'ı tutmak istediğini ve bu konuda da ABD ve Rusya'ya baskı yaptığını vurgularken yeni bir Suriye haritası oluşturulmak istendiğinin altını çizdi. 2030'lu yıllarda dünyada farklı olayların yaşanacağını belirten Erandaç bu konuda kilit ülke olarak Çin ve Hollanda'yı gösterdi. İşte detaylar...
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