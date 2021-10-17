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Kemal Kılıçdaroğlu 18 Ekim tehdidiyle neyi amaçladı?

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Giriş: 17.10.2021 00:03
Güncelleme:17.10.2021 00:53
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 18 Ekim tarihine ilişkin bürokratlara yaptığı çağrıyı AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan A Haber ekranlarında değerlendirdi. CHP'yi milli irade karşıtı tutumların karargahı olarak tanımlayan Özkan, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da terliklerini giyerek darbe sonrası kendisine verilecek görevi multulukla beklediğini ifade etti. 18 Ekim'e yönelik açıklamaları nedeniyle Kılıçdaroğlu için işlem yapılması gerektiğini vurgulayan Özkan, Kılıçdaroğlu'nun 18 Ekim'de ne yapmak istediğini de açıkladı. İşte detaylar...
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