CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun devlet memurlarına yönelik yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Ömer Çelik, "Herhangi bir hukuki delile dayanmaksızın meşru hükümetin kanun dışı emirler verdiğini iddia etmek, bürokrasiyi seçilmiş hükümete karşı çıkmaya çağırmak vesayet siyasetidir. Bunun ülkemizdeki adı Yassıada zihniyetidir." diyerek sert çıktı. İşte CHP’li Kılıçdaroğlu devlet memurlarını böyle tehdit etti...