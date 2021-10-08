Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan A Haber’e özel son dakika açıklamaları! İstanbul raylı sistem ağı genişleyecek mi?

"TRAFİK KAZALARI YÜZDE 80 AZALDI"

Karayolu altyapısını belli bir seviyeye getirdik. Sadece yakıttan, zamandan ve çevreden büyük bir kazanım elde ettik. Bu yollar üzerinde, taşıt sayısı 4 katın üzerine çıktı. Trafik kazalarında yüzde 80'e varan azalma yaşadık. Bunun karşılığı; bir canın bir bedeli olamaz tabiki de ama bu konforlu yollarla binlerce can kurtardık. Bütün iller birbirine bölünmüş yollarla bağlandı. Projelerimiz, tünel çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar hep Türkiye':nin bir değeridir. Karayolu yatırımını belli bir seviyeye getirdik. Bundan sonra karayolu yatırımlarımız devam edecek.

HAVALİMANI SAYISI 56'YA YÜKSELDİ

Havayolu halkın yolu oldu. 26 olan havalimanı sayısı 56 oldu. Şu anda da Rize-Artvin Havalimanı'nı bitime çalışmalarımız devam ediyor. Havayolu ulaşımında 210 milyon yolcu sayısına ulaştık. İstanbul Havalimanı dünyada ikinci seçildi. İstanbul Havalimanı, yolcu sayısı açısından Avrupa'da ilk sırada. Bunun işletmesini yapıyoruz. İç hat uçuşları arttığı sürece eski rakamları yakalayacağız.