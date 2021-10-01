Millet Bahçesi kararını İBB yönetimi veto etti! İBB Beykoz millet bahçesini neden istemiyor?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 15 Eylül tarihli oturumunda tarihi Beykoz çayırı, oy çokluğu ile Millet Bahçesi'ne dönüştürülmüştü. Ancak Büyükşehir yönetimi bu kararı veto etti. Detayları A Haber muhabiir Pınar Özenç aktardı. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'un pek çok noktasına millet bahçeleri yapıldı ancak Beykoz'un henüz bir millet bahçesi yok. Bu nedenle Beykoz Belediyesi bir proje geliştirdi. Proje İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden oy çokluğu ile geçti. Ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu projeyi Millet Bahçesi projesini veto etti.
"NEYE HAYIR DEDİĞİNİ GÖRSÜN"
Peki İBB Beykoz millet bahçesini neden istemiyor? Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, konu ile ilgili A Haber'de açıklamalarda bulundu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bölgeye davet eden Aydın, "Büyükşehir Belediye Başkanı'nın takdiridir. Ama Meclis'in takdiri Beykoz'a bir Millet Bahçesi'nin yapılmasından yanaydı. Şurada bir çayır var. Bu çayır 38 bin metrekarelik bir alan. Burada halkın yararlanamadığı alanlar var. Hiçbir şey yapılmıyor. İlave parça parça olmak üzere 55 bin metrekare çayır ilavesi gelecek toplamda 93 bin metrekarelik çayır olacak. Buralarda yürüyemiyoruz. Buralar düzenlenecek. Gençler burada spor yapacak. Burası yemyeşil olacak. Takdir milletimizin. Meclis'te tartıştık bir karar çıktı sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı böyle bir karardan yana tercihini kullandı ama burayı beraber dolaşırsak neye hayır dediğini de daha iyi görmüş olur." ifadelerini kullandı.
"BÖLGE HALKI KARAR VERSİN"
Aydın, "Projeyi burada sergileyelim sandıkları koyalım şu bölgede oturan insanlar oy kullansın biz ona razıyız. Biz onların yaşam kalitesini artırmak için bu projeyi yapıyoruz." şeklinde konuştu.
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