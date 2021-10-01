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"Kendini arayan adam" Beyhan Mutlu o günü A Haber’e anlattı

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.10.2021 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021
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Bursa’da geçtiğimiz günlerde arkadaşlarının kaybolduğunu sanarak aranan Beyhan Mutlu adından bir vatandaş kendisini arayan ekibin içinde çıkmıştı. O sıra dışı olayla gündeme oturan Beyhan Mutlu Yaşadığı ilginç o günü A Haber'e anlattı. İşte gülme garantili o anlar...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla birlikte oturan Beyhan Mutlu sonrasında yanlarından ayrıldı.

Kendisinden haber alamayan arkadaşları durumu jandarmaya haber verdi.

KURTARMA EKİBİYLE BİRLİKTE KENDİNİ ARADI

UMKE ve İNDAK ekipleri ormanlık alanda Beyhan Mutlu'yu aramaya başladı. Arama 1 saat sürdü.

Şaşkınlık veren olay bir anda gündem oldu kendini arayan adam olarak ünlenen Beyhan Mutlu yaşadığı o günü A Haber'e anlattı.

Mutlu, "Özellikle bütün Türkiye'ye teşekkür ederim. Bütün dünyaya da teşekkür ederim. Akıl almaz bir şey oldu. Anlık bir meseleydi. Arkadaşlarla akşam takıldık. 2 saat sonra bir olay oldu aynı bizim kaldığımız bir yerde... Ama bilmiyorum tam ne olduğunu. Ben de kayıp var diye dışarı çıktım. Ben de adamlara takıldım. Kayıp ihbarını benim arkadaş yaptı. 15 dakika sonra onlara (arama ekibine) sordum kimi arıyorsunuz diye. Onlarda 'Beyhan Mutlu arıyoruz' deyince o adam benim dedim. "O sensen biz kimi arıyoruz" dediler. Öyle bir mücadele geçirdik bütün akşam. Olay böyle gerçekleşti." dedi.

"BOŞ VER DÜNYAYI"

Bu olayın dünya basınında haber olmasını ise Mutlu, "Boş ver dünyayı" sözleriyle esprili bir şekile yorumladı.

Beyhan'ın arkadaşları, bir yandan trajikomik olayın kahramanına kavuşmanın sevincini yaşıyor diğer yandan da arkadaşlarının başına gelen olayı gülerek anlatıyor.

Dünyanın konuştuğu olayın kahramanı A Haber’de DÜNYANIN KONUŞTUĞU OLAYIN KAHRAMANI A HABER'DE

’Kendini arayan adam’ Beyhan Mutlu konuştu 'KENDİNİ ARAYAN ADAM' BEYHAN MUTLU KONUŞTU
’Kendini arayan adam’ Beyhan Mutlu konuştu

Dünyanın konuştuğu olayın kahramanı A Haber’de DÜNYANIN KONUŞTUĞU OLAYIN KAHRAMANI A HABER'DE

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