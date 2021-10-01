"Kendini arayan adam" Beyhan Mutlu o günü A Haber’e anlattı

Şaşkınlık veren olay bir anda gündem oldu kendini arayan adam olarak ünlenen Beyhan Mutlu yaşadığı o günü A Haber'e anlattı.

Mutlu, "Özellikle bütün Türkiye'ye teşekkür ederim. Bütün dünyaya da teşekkür ederim. Akıl almaz bir şey oldu. Anlık bir meseleydi. Arkadaşlarla akşam takıldık. 2 saat sonra bir olay oldu aynı bizim kaldığımız bir yerde... Ama bilmiyorum tam ne olduğunu. Ben de kayıp var diye dışarı çıktım. Ben de adamlara takıldım. Kayıp ihbarını benim arkadaş yaptı. 15 dakika sonra onlara (arama ekibine) sordum kimi arıyorsunuz diye. Onlarda 'Beyhan Mutlu arıyoruz' deyince o adam benim dedim. "O sensen biz kimi arıyoruz" dediler. Öyle bir mücadele geçirdik bütün akşam. Olay böyle gerçekleşti." dedi.