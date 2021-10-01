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'Kendini arayan adam' Beyhan Mutlu konuştu: Olan oldu dünya umrumda değil

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda ekiplerle birlikte kendini arayan ve dünya basınında gündem olan Beyhan Mutlu ilk kez konuştu. Ekiplerin Beyhan ismiyle seslenmesiyle kayıp olanın kendisi olduğunu öğrenen Mutlu, aranan kişinin kendisi olduğunu ısrarla söylemesine rağmen ekiplere inandıramadı. Beyhan Mutlu, "Dünya gündemine girmişim ama dünya umrumda değil" dedi.

Giriş Tarihi: 01.10.2021 09:28 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 09:30
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’Kendini arayan adam’ Beyhan Mutlu konuştu: Olan oldu dünya umrumda değil

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkol aldıktan sonra kendini arama çalışmalarına katılan Beyhan Mutlu, dünyanın önde gelen gazetelerinin internet sitelerine "Kayıp Türk kendisini arama ekibine katıldı" başlığıyla manşet olmuştu.

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’Kendini arayan adam’ Beyhan Mutlu konuştu: Olan oldu dünya umrumda değil

Dünyanın tanıdığı Beyhan Mutlu, sessizliğini bozup, yaşadığı o anları anlattı.

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’Kendini arayan adam’ Beyhan Mutlu konuştu: Olan oldu dünya umrumda değil

Bursa'nın Hamitler Mahallesi'nden gelip İnegöl'ün Çayyaka mahallesinde çalıştığını ifade eden Mutlu, "Olay günü Mesut arkadaşımla İnegöl'de işlerimizi hallettik.

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’Kendini arayan adam’ Beyhan Mutlu konuştu: Olan oldu dünya umrumda değil

Gelirken de alkol aldık yanımıza. Sonrasında beraber alkol aldık. Vakit geç olunca 'ben dinlemeye gidiyorum' diyerek yanından ayrıldım. Yazlık evde alkol almıştık.

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’Kendini arayan adam’ Beyhan Mutlu konuştu: Olan oldu dünya umrumda değil

Ben dinlenmek için diğer eve gittim. Arkadaşım beni tam anlamamış. Benim geri dönmediğimi görünce meraklanmış. Jandarmayı ve arama kurtarma ekiplerine haber vermiş.