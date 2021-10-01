'Kendini arayan adam' Beyhan Mutlu konuştu: Olan oldu dünya umrumda değil

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda ekiplerle birlikte kendini arayan ve dünya basınında gündem olan Beyhan Mutlu ilk kez konuştu. Ekiplerin Beyhan ismiyle seslenmesiyle kayıp olanın kendisi olduğunu öğrenen Mutlu, aranan kişinin kendisi olduğunu ısrarla söylemesine rağmen ekiplere inandıramadı. Beyhan Mutlu, "Dünya gündemine girmişim ama dünya umrumda değil" dedi.

Giriş Tarihi: 01.10.2021 09:28 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 09:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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