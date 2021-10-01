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Dünyanın konuştuğu olayın kahramanı Beyhan Mutlu yaşananları A Haber'e anlattı

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 01.10.2021 01:47
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kendisine yönelik arama çalışmalarına katılmasıyla ünlenen Beyhan Mutlu, dünya basınında da gündem oldu. Bu kadarı ancak "filmlerde olur" dedirten olayın kahramanı yaşananları A Haber ekibinden Necat Kırbulut'a anlattı. İşte trajikomik olayın tüm detayları...

Kendini arayan adam dünyada olay oldu! Bu kadarı ancak filmlerde olur KENDİNİ ARAYAN ADAM DÜNYADA OLAY OLDU! BU KADARI ANCAK FİLMLERDE OLUR

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