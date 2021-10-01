01 Ekim 2021, Cuma
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Dünyanın konuştuğu olayın kahramanı Beyhan Mutlu yaşananları A Haber'e anlattı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kendisine yönelik arama çalışmalarına katılmasıyla ünlenen Beyhan Mutlu, dünya basınında da gündem oldu. Bu kadarı ancak "filmlerde olur" dedirten olayın kahramanı yaşananları A Haber ekibinden Necat Kırbulut'a anlattı. İşte trajikomik olayın tüm detayları...