Muğla’da kuralık alarmı!

Murat Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik mevcut durumu şu ifadelerle aktardı:

"1 Ekim itibariyle 2022 su yılına girdik. Geçen su yılında iklim değişikliğinin etkisini büyük ölçüde hissettik. Çok sayıda gölümüz Van Gölü, Tuz Gölü gibi göllerin suları önemli ölçüde çekildi. Çok sayıda yer altı suyu kuyumuz kurudu. Mumcular Barajı'da bunlardan biri."