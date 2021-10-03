Muğla’da kuralık alarmı!
Türkiye'nin Rize'den sonra en fazla yağış alan şehri Muğla'da kuraklık yaşanıyor. Bodrum'un içme suyunu karşılayan iki barajdan biri kurudu diğeri ise alarm veriyor. Detayları a haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
Yazın yaşanan yoğunlukla birlikte su sıkıntısı oldukça gündemdeydi, yoğunluk hala devam ediyor.
EN FAZLA YAĞIŞ ALAN KENTTE KURAKLIK ALARMI
A Haber muharibi Vural Efecik Bodrum'daki su sıkıntısına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:
"Bodrum çok göç alan noktalardan birisi. Yer altı sularının bilinçsizce kullanımı, kentsel altyapının zayıflığı ve iklim değişikliği sebebiyle kuraklık kapımızı çalmaya başladı."
Murat Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik mevcut durumu şu ifadelerle aktardı:
"1 Ekim itibariyle 2022 su yılına girdik. Geçen su yılında iklim değişikliğinin etkisini büyük ölçüde hissettik. Çok sayıda gölümüz Van Gölü, Tuz Gölü gibi göllerin suları önemli ölçüde çekildi. Çok sayıda yer altı suyu kuyumuz kurudu. Mumcular Barajı'da bunlardan biri."
"BODRUM SUSUZ MU KALACAK?"
Efecik'in "Bodrum susuz mu kalacak?" sorusuna Özçelik şu yanıtı verdi:
"Su arzında bir sıkıntı olduğunu söyleyebiliriz. Bununla beraber su iletiminde binlere varan kayıp kaçaklar söz konusu. Şehre sağladığımız içme suyunum hemen hemen yarısı kayıp oluyor. Bu da gelecek dönemlerde kuraklık etkisinin devam etmesi durumunda Bodrum'un susuz kalma ihtimalini arttırıyor."
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