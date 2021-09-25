A Haber fiyat farklılıklarını ortaya koymak için Başkan Erdoğan'ın bahsettiği beş marketi gezdi! Domates muz süt yumurta...
Başkan Erdoğan marketlerde artan fiyatlara ilişkin 5 zincir marketin piyasadaki fiyatları alt üst ettiğini açıkladı. A Haber de Başkan Erdoğan'ın bahsettiği 5 markete giderek bazı ürünlerin arasındaki fiyat farklılıklarını araştırdı. İşte yumurtadan süte, muzdan domatese kadar marketler arasında değişen fiyatlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada 5 zincir marketin piyasadaki fiyatları alt üst ettiğini ifade etti. Bizler de A Haber olarak bu marketlerin her birine bir harf vererek bazı ürünlerin fiyatlarını sizler için araştırdık.
DOMATES VE MUZDA FİYAT FARKLARI YÜKSEK
Fiyat dalgalanmasının olduğu ürünlerin başında sebze ve meyveler geliyor. En ucuz marketle en pahalı market arasında domateste 2 lira 75 kuruş fark varken, bu miktar muzda tam 4 buçuk lira.
30'LU YUMURTALARDA UÇURUM VAR
Kahvaltıların ve pastaların vazgeçilmezi yumurtada ise aynı boyutta 30'lu yumurta arasındaki fiyat farkı ise 8 liraya kadar çıkıyor.
KUTU SÜTLERDE DE FİYATLAR DEĞİŞİYOR
Bir litre kutu sütün fiyatı da 5 lira 25 kuruş ile 8 lira 45 kuruş arasında değişiyor.
TUVALET KAĞITLARINDA FARK 16 TL
Aynı marka tuvalet kağıtları da incelendiğinde iki market arasında 32'li tuvalet kağıtları fiyatlarında tam 16 TL farak olduğu görülüyor.
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Fahiş fiyatlarla mücadelede Ticaret Bakanlığı da önemli bir adım attı. Bakan Mehmet Muş'un talimatıyla, 5 büyük zincir markette geniş yelpazedeki ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettişler görevlendirildi.
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