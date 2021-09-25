Başkan Recep Tayyip Erdoğan Prof.Dr.Aziz Sancar'ın elini aşağıya indirdi diye algı peşine düştüler! FETÖ ve muhalif medyanın hevesi kursağında kaldı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST 2021 festivaline katıldı. Program sonrasında Prof.Dr. Aziz Sancar ile alandaki vatandaşları selamlayan Başkan Erdoğan'ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Başkan Erdoğan'ın Sancar'ın elini havaya kaldırdığı görüntüleri tersten oynatarak "Erdoğan, Aziz Sancar'ın elini aşağıya indirdi" algısı yapan çok sayıda hesap kirli bir algı operasyonunun peşine düştü. Başta FETÖ'cü Emre Uslu olmak üzere çok sayıda FETÖ destekli hesabın paylaştığı videoya Cumhuriyet Yazarı Zafer Arapkirli gibi isimlerden de destek geldi. Onedio isimli sosyal içerik platformu da konuya ilişkin bir haber yayınladı. Sosyal medyadan gelen yoğun tepkiler sonrası çoğu isim geri adım atarak paylaşımlarını sildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Teknofest 2021 festivalinde yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu.
ERDOĞAN, SANCAR VE BAYRAKTAR İLE VATANDAŞLARI SELAMLADI
Başkan Erdoğan TEKNOFEST 2021 festivalinde yaptığı konuşma sonrasında bölgedeki vatandaşları kürsüde bulunan konuklar ile birlikte selamladı. Bu esnada Başkan Erdoğan'ın yanında Prof.Dr. Aziz Sancar ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer aldı.
AZİZ SANCAR'IN ELİNİ HAVAYA KALDIRDI
Başkan Erdoğan selamlama esnasında Prof.Dr. Aziz Sancar'ın elini havaya kaldırararak kendisini onore etmek istedi.
ERDOĞAN AZİZ SANCAR'IN ELİNİ AŞAĞIYA İNDİRDİ ALGISI
Sosyal medyada #AzizSancar etiketi ile yayınlanan bazı görüntülerde video tersten oynatılarak "Recep Tayyip Erdoğan Prof.Dr. Aziz Sancar'ın elini aşağıya indirdi" algısı yaratılmaya çalışıldı. Görüntülerin tersten oynatıldığını anlayan sosyal medya kullanıcıları başta FETÖ destekli hesapların paylaşımlara yoğun tepki gösterdi.
CUMHURİYET YAZARI ZAFER ARAPKİRLİ DE PROVOKASYONA KATILDI
Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Zafer Arapkirli Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Prof.Dr. Aziz Sancar'ın elini havaya kaldırdığı görüntülerin tersten oynatıldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak "Kafasına vursaydın bari" notunu düştü. Arapkirli sosyal medyadan gelen tepkiler sonrasında paylaşımı kaldırdı.
FETÖ'CÜLER KİRLİ OYUNU TEZGAHLAYANLARIN BAŞINDA YER ALDI
Yapılan kirli algı operasyonuna FETÖ'cü Emre Uslu'dan da destek geldi. Uslu yaptığı paylaşımda "Aziz Sancar hoca daha dün "gençler Türkiye'ye gelsin"diyordu bugün tören için bile gelse başlarına neler geleceğini bizzar görmüş oldu." ifadeleriyle kirli oyunu tezgahlayan isimler arasında yer aldı.
ONEDIO DA İŞİN İÇİNDE
Sosyal içerik platformu Onedio da konuya ilişkin bir haber yayınladı. "Cumhurbakanı Erdoğan, Teknofest'te kendisiyle birlikte vatandaşları selamlayan Aziz Sancar'ın elini indirdi" başlıklı haberde algı operasyonuna konu olan video yer aldı.
Ancak gelen tepkiler sonrasında haber ve sosyal medya paylaşımı Onedio tarafından kaldırıldı.
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