Başkan Recep Tayyip Erdoğan Prof.Dr.Aziz Sancar’ın elini aşağıya indirdi diye algı peşine düştüler! FETÖ ve muhalif medyanın hevesi kursağında kaldı

FETÖ'CÜLER KİRLİ OYUNU TEZGAHLAYANLARIN BAŞINDA YER ALDI

Yapılan kirli algı operasyonuna FETÖ'cü Emre Uslu'dan da destek geldi. Uslu yaptığı paylaşımda "Aziz Sancar hoca daha dün "gençler Türkiye'ye gelsin"diyordu bugün tören için bile gelse başlarına neler geleceğini bizzar görmüş oldu." ifadeleriyle kirli oyunu tezgahlayan isimler arasında yer aldı.