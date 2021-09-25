5 market piyasayı altüst etti! Yaptırım yolda! Bakanlık harekete geçti

*Alıcının tek taraflı sözleşme değişiklikleri



*İşlemle ilgili olmayan ödeme talepleri



*Ticari sırların alıcı tarafından kötüye kullanılması



*Alıcı tarafından yapılan ticari misillemeler



*Bozulabilir tarımsal ve gıda ürünleri bakımından 30 günü aşan ödeme vadeleri*Diğer tarımsal gıdalar bakımından 60 günü aşan ödeme vadeleri



*Bozulabilir gıdalarda kısa sürede yapılan iptal bildirimleri



*Kayıp ve bozuk mal riskinin tedarikçiye transferi



*Satılmayan ürünlerin iadesi



*Listeleme, raf ve stok bedellerini tedarikçinin ödemesi



*Pazarlama için tedarikçinin ödeme yapması



*Reklam için tedarikçinin ödeme yapması





TRENDYOL'A ALGORİTMA İNCELEMESİ

Google, Yemeksepeti, Çiçeksepeti gibi platformlara yönelik inceleme gerçekleştiren Rekabet Kurum'unun radarına bu defa Trendyol takıldı. Trendyol ön araştırması içinde bilişim ve rekabet uzmanları şirket merkezinde algoritma incelemesi yapıyor. İlk defa bir platformun algoritmasına girildi, analiz yapılıyor. İnceleme ekibi nöbetleşe 24 saat aralıksız çalışıyor. İnceleme Çarşamba gününden bu yana şirket merkezinde devam ediyor. Rekabet Kurumu yakın bir tarihte de WhatsApp'ın sözleşme koşullarına ilişkin ısrarına karşın tedbir kalmış ve geri adım atılmasını sağlamıştı.

BAKANLIK DEVREDE

Ticaret Bakanlığı zincir marketlerde denetim için müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.

Zincir marketlerle ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan denetim hamlesi geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

Son dönemde, temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışları olduğuna ilişkin vatandaşlarımız tarafından Bakanlığımıza iletilen başvuru ve şikayetler dikkate alınarak, Ticaret İl Müdürlüklerimizce 81 ilde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığına ve Fiyat Etiketi Yönetmeliğine aykırılıkların olup olmadığına ilişkin denetimler sürdürülmektedir.

Bununla birlikte, tüm ülke sathında faaliyet gösteren ve en yaygın şube ağına sahip olan 5 büyük zincir markette yumurtadan süte, makarnadan pirince, sebze ve meyveden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazedeki üründe fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için Ticaret Bakanı Mehmet MUŞ'un talimatlarıyla Ticaret Müfettişleri görevlendirilmiştir.

Bakanlık olarak, serbest rekabete ve piyasa koşullarına aykırı hareket ederek tüketicilerin mağduriyetine neden olanlarla mücadelemizi sürdürmekte ve bu konuda yasal çerçevede her türlü tedbiri almakta kararlıyız.