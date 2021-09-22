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Uzmanlarda hamilelere aşı uyarısı! Delta varyantı hamilelerde daha riskli

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Giriş Tarihi: 22.09.2021 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021
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Uzmanlarda hamilelere aşı uyarısı! Delta varyantı hamilelerde daha riskli

Uzmanlar, hamilelerin aşı olmasının iki kat daha önemli olduğu konusunda uyarıyor. Aşının değil hastalığın çok daha büyük zararı var. Peki, hamileliğin hangi aşamasında aşı olmak gerekiyor? Akıllardaki soruların cevaplarını Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Nazlı Oral Korkmaz verdi.

Aşı olmayan ve koronavirüse yakalanan anne adaylarıyla ilgili son günlerde acı haberler geliyor.

Koronavirüs aşısıyla ilgili hamile kadınların kendilerine ya da bebeklerine bir zarar gelmesi konusunda endişesi var ancak aşının değil hastalığın çok daha büyük zararı var.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Nazlı Oral Korkmaz, "Kovid delta varyantı gebeler üzerinde bağışıklığı düşürme ve çok daha ciddi sorunlara yol açmakta. Gebe kalmayı düşünen gebelik süreci devam eden ve emziren annelerin mutlaka aşılarını yaptırması gerekiyor." dedi.

Nazlı Oral Korkmaz, "Korona aşısının gebeler üzerinde olumsuz bir etkisi vardır diye bir çalışma söz konusu değil. ancak korona gebelerde çok ağır seyretmekte." ifadelerini kullandı.

Korkmaz, "Neden çünkü gebelerin bağışıklık sistemleri çok daha zayıf olduğu için ağır etkilenmekte. Bu nedenle düşük sayıları bebek ölümleri ve anne ölümlerinde ciddi artışlar var." diye konuştu.

Peki, koronavirüs aşısını hamileliğin kaçıncı haftasında olmak gerekiyor?

Nazlı Oral Korkmaz, "Sadece ilk 12 haftada istemiyoruz neden. Yine emzirenler aşılarını yaptırıp emzirmeye devam edebilirler." şeklinde konuştu.

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