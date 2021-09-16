Çıplak semazen tartışması! CHP ortak değerleri neden manipüle ediyor?

Biz senin ve yaptıklarını anlamıyoruz. Sen hangi iklimde hangi kültür ile beslendin ki kendi ülkenin iklimine bu kadar yabancısın. İzmir'in en büyük özelliği ortak kültürlerimize olan saygısıdır. Seni ortak kültür ve değerlerimize saygılı olmaya davet ediyoruz."