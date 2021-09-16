Adana’nın bitmeyen projeleri! Haritada var ancak gerçekte yok
Adana Büyükşehir Belediyesinin 2019 seçimlerinin ardından devraldığı ancak yarım bıraktığı projelerden biri de İlim Yolu Bulvarı. Bulvar kent haritasında mevcut ancak olması gereken yerde boş bir arazi var. Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ozan Gülaçtı, "Geçmişten kalan ve henüz bitmemiş birçok proje olduğu gibi duruyor hiçbir çivi çakılmadı." dedi.
Adana Büyükşehir Belediyesinin 2019 seçimlerinin arından devraldığı ancak yarım bıraktığı projeler kent sakinlerini madur ediyor.
Burası Adana'nın Yüreğir ve Sarıçam ilçelerini birbirine bağlayacak olan aynı zamanda da yeni Adana stadyumuna ulaşım imkanı sunması gereken İlim Yolu Bulvarı proje alanı.
Yapımına 2018 yılında başlanan projede seçimlere kadar yüzde 40-45'i tamamlandı. Ancak seçimlerden sonra hiçbir çivi çakılmadı.
"TEK ÇİVİ ÇAKILMADI"
Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ozan Gülaçtı, "Geçmişten kalan ve henüz bitmemiş birçok proje olduğu gibi duruyor hiçbir çivi çakılmadı. Bunların bir tanesinin tam ortasında duruyoruz. Burası İlim yolu Bulvarı olarak bilinen proje" ifadelerini kullandı.
Gülaçtı, "Gördüğünüz gibi toprak sadece iz yapılmış. İleride yol bir kısmı devam ediyor. Tüm kamulaştırmaları yapılmış olmasına rağmen bir asfaltı yapıp bu bulvarı hizmete 2,5 yılda açamayan bir büyükşehir belediyesi var elimizde." dedi.
A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, "İlim Yolu Bulvarı 2018 yılından bu yana kağıt üzerinde mevcut ancak fiiliyatta görmüş olduğunuz gibi, sadece tarladan ibaret." dedi.
İlim yolu bulvarı açılmadığı için Yeni adana Stadyumuna alternatif bağlantı yolu bulunmuyor, bu nedenle de taraftar karşılaşmalara gidip gelmede ulaşım sorunu yaşıyor.
Gülaçtı, "Zaten maç günlerinde burasının trafiği çekilmez hal alıyor ve taraftarın stada gelmesi mümkün olmayacak bir hale geliyor. Toplu taşıma imkanı da yok şu anda burada. Artık bu yarım kalan işlerin bitirilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK yedek yurt başvuruları ne zaman? 2021-2022 KYK yedek yurt sırası sorgulama! Sıra ne zaman gelir?
- Hakimlik sınav ilanı yayınlandı mı? 2021'de hakimlik savcılık sınavı ne zaman? ÖSYM sınav takvimi duyurular...
- POMEM 2021 taban puanları kaç? Lisans mezunu polislik başvuruları ne zaman? 28. Dönem POMEM başvuru tarihi...
- Polislik KPSS puan türü nedir? Polislik hangi puan türünden alıyor? POMEM KPSS puanı 2021 nedir?
- KYK yurt giriş çıkış saatleri: 2021 KYK yurt izinleri kaç gün? Hafta sonu izin var mı? Resmi tatiller, özel izinler...
- KYK yurt yedek ne demek? 2021 KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir? Yurt yedek sırası öğrenme...
- ÖSYM son dakika: KPSS lisans sonuçları sorgulama! KPSS A Grubu Öğretmenlik ve ÖABT sonuçları nereden öğrenilir?
- GSB son dakika açıklaması: 2021 GSB kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak? Sonuçlar nereden öğrenilecek?
- Son dakika: KPSS lisans sonuçları açıklandı mı? 2021 KPSS A Grubu Öğretmenlik, ÖABT saat kaçta açıklanacak?
- Öğretmen ek atamalar ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MEB ile 15 bin öğretmen ek atama tarihi açıklandı mı?
- ÖTV doping etkisi yarattı! İkinci el için yok satan markalar! Fiat, Opel, Ford, Volkswagen...
- 15 Eylül Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef bugün dokunulmazlığı hangi isim kazandı?