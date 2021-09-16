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Adana’nın bitmeyen projeleri! Haritada var ancak gerçekte yok

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 16.09.2021 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021
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Adana’nın bitmeyen projeleri! Haritada var ancak gerçekte yok

Adana Büyükşehir Belediyesinin 2019 seçimlerinin ardından devraldığı ancak yarım bıraktığı projelerden biri de İlim Yolu Bulvarı. Bulvar kent haritasında mevcut ancak olması gereken yerde boş bir arazi var. Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ozan Gülaçtı, "Geçmişten kalan ve henüz bitmemiş birçok proje olduğu gibi duruyor hiçbir çivi çakılmadı." dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesinin 2019 seçimlerinin arından devraldığı ancak yarım bıraktığı projeler kent sakinlerini madur ediyor.

Adana’nın bitmeyen projeleri! Haritada var ancak gerçekte yok

Burası Adana'nın Yüreğir ve Sarıçam ilçelerini birbirine bağlayacak olan aynı zamanda da yeni Adana stadyumuna ulaşım imkanı sunması gereken İlim Yolu Bulvarı proje alanı.

Adana’nın bitmeyen projeleri! Haritada var ancak gerçekte yok

Yapımına 2018 yılında başlanan projede seçimlere kadar yüzde 40-45'i tamamlandı. Ancak seçimlerden sonra hiçbir çivi çakılmadı.

Adana’nın bitmeyen projeleri! Haritada var ancak gerçekte yok

"TEK ÇİVİ ÇAKILMADI"

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ozan Gülaçtı, "Geçmişten kalan ve henüz bitmemiş birçok proje olduğu gibi duruyor hiçbir çivi çakılmadı. Bunların bir tanesinin tam ortasında duruyoruz. Burası İlim yolu Bulvarı olarak bilinen proje" ifadelerini kullandı.

Adana’nın bitmeyen projeleri! Haritada var ancak gerçekte yok

Gülaçtı, "Gördüğünüz gibi toprak sadece iz yapılmış. İleride yol bir kısmı devam ediyor. Tüm kamulaştırmaları yapılmış olmasına rağmen bir asfaltı yapıp bu bulvarı hizmete 2,5 yılda açamayan bir büyükşehir belediyesi var elimizde." dedi.

Adana’nın bitmeyen projeleri! Haritada var ancak gerçekte yok

A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, "İlim Yolu Bulvarı 2018 yılından bu yana kağıt üzerinde mevcut ancak fiiliyatta görmüş olduğunuz gibi, sadece tarladan ibaret." dedi.

Adana’nın bitmeyen projeleri! Haritada var ancak gerçekte yok

İlim yolu bulvarı açılmadığı için Yeni adana Stadyumuna alternatif bağlantı yolu bulunmuyor, bu nedenle de taraftar karşılaşmalara gidip gelmede ulaşım sorunu yaşıyor.

Adana’nın bitmeyen projeleri! Haritada var ancak gerçekte yok

Gülaçtı, "Zaten maç günlerinde burasının trafiği çekilmez hal alıyor ve taraftarın stada gelmesi mümkün olmayacak bir hale geliyor. Toplu taşıma imkanı da yok şu anda burada. Artık bu yarım kalan işlerin bitirilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

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