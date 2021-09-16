Adana’nın bitmeyen projeleri! Haritada var ancak gerçekte yok

Gülaçtı, "Gördüğünüz gibi toprak sadece iz yapılmış. İleride yol bir kısmı devam ediyor. Tüm kamulaştırmaları yapılmış olmasına rağmen bir asfaltı yapıp bu bulvarı hizmete 2,5 yılda açamayan bir büyükşehir belediyesi var elimizde." dedi.