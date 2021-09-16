İşsize hangi destekler veriliyor? Başvuru nasıl? İşte işsize 8 destek
İşsizlere işsizlik maaşı dışında hangi destekler veriliyor? Bu desteklerden yararlanmak için şartlar neler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
Koronavirüs salgını sonrasında iş arayışında olanlar ve işsiz kalanlar için çeşitli imkanlar sunuluyor. Devlet tarafından istihdama destek olmak amacıyla destek geldi. Devlet bu süreçte işsiz kalan vatandaşlara destek olmanın yanında birçok imkan sağlıyor. İşsizlik maaşı ve mesleki eğitim kursları bunların başında geliyor. Salgın sürecinde bu desteklerden yararlanmak isteyenler için süreç belli oldu.
İŞSİZE 8 DESTEK
* 10 AY MAAŞ ÖDENİYOR
* İŞBAŞI EĞİTİMİ İLE İŞ İMKANI
* MESLEK EĞİTİM KURSLARI
* İŞTE ANNE PROJESİ
* ANNELERE 400 LİRA KREŞ DESTEĞİ
* DANIŞMANLIK HİZMETİ
* SAĞLIK PRİMLERİ ÖDENİYOR
* 3 AYLIK PRİM DEVLETTEN
İŞSİZLİK MAAŞI
MAAŞ ELE GEÇEN (*)
* EN DÜŞÜK 1.431 1.420,13
* EN YÜKSEK 2.862 2.840,27
* DAMGA VERGİSİ KESİLEREK HESAPLANMIŞTIR
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