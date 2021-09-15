Yeni tehlike Norovirüs! Belirtileri neler ve nasıl bulaşıyor? Çocuklar okula bu durumda gitmeli mi?
Sıklıkla görülen salgın hastalıklarından biri olan Norovirüs, yetişkin ve çocuklarda görülebiliyor. İshal, kusma ve bulantı salgın hastalık Norovirüs belirtileri arasında yer alıyor. Yüzeylerde 2-3 hafta kadar canlı olarak kalabiliyor. Kişiden kişiye temas, kontamine su ve gıda ile bulaşıyor. Norovirüs belirtisi gösteren çocuklar okula gönderilmeli mi? Anne ve babalar bu durumda ne yapmalı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan değerlendirdi.
Prof. Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan'ın açıklamaları:
Norovirüs bizim hayatımıza yeni giren bir virüs değil. Geçmişte dünyada ve ülkemizde yetişkinlerde ve çocuklarda akut ishalin en önemli nedenleri arasında yer alıyor. Özellikle virüs orjinli ishallerin en sık rastlanan nedenleri arasında.
Bu virüs kusma ve ishal ile geliyor. Bu virüste ateş çok aşikar olan bir bulgu değil. Genellikle hastalık 24/72 saat arasında geçiyor. Bu çok önemli çünkü kısa vadede hemen toparlıyor.
Diğer viral etkenlerde kadar da çok hırpalamıyor. Bulaş içerikleriyle, hasta kişilerin dışkılarıyla su ve gıdalarla bulaşıyor. Özelikle kapalı ve bir arada yaşanan ortamlarda sıkça rastlanıyor. Okul bunlar içerisinde en önemli gurubu oluşturuyor.
Kreş, kamp gibi kapalı ortamlarda özellikle gıda kaynaklı bulaşlar bizim için önemli bir risk. Ailelerimiz kaygılanmasın bu virüs kendini sınırlayan bir virüs. Kolaylıkla yayılıyor ama yapmamız gereken belli şeyler var.
Koronovirüs ile karıştırılabilir ishal ve kusma nedeniyle ama koronavirüs de daha solunumsal sorunlar yaşanıyor. Burun akıntısı gibi ya da ateş oluyor. Koronavirüs de tat ve koku kaybı da yaşanıyor.
Norovirüs tanısı konan hasta çocuklar okula gönderilmemeli. Salgının ya da bir kümelenme durumunun önüne geçebileceğimiz en önemli hareket bu olur. Çocuğumuz hastaysa okula göndermeyeceğiz. Temel yaklaşımımız bu olmalı."
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